Podemos La Rioja organizará una Asamblea para "pasar página" y "centrarse en el futuro"

Podemos La Rioja ha decidido que la sentencia que avala el proceso de elección de su Consejo Ciudadano suponga "pasar página de una etapa triste" para centrarse en el futuro, sobre todo a partir de la asamblea ciudadana que quieren organizar el mes próximo o en enero.

Así lo han explicado este lunes la coordinadora de la formación en La Rioja, Arancha Carrero, y el responsable de Organización del partido, Luis Illoro, en una conferencia de prensa en la que se han referido a la sentencia en la que la Justicia falla a su favor y no estima la petición de la exmilitante y exdiputada de Podemos, Sara Carreño sobre los comicios del partido de 2019.

Illoro ha desgranado la sentencia "que cierra un ciclo, tras el que queremos avanzar, pero no sin dejar constancia de lo que dice el fallo", ha afirmado. Así, ha repasado algunos puntos de la sentencia "que dejan claro que el plazo de convocatoria fue respetado y que la demandante (Carreño) pudo tomar parte en el proceso", con lo que "difícilmente se pudieron vulnerar sus derechos". Respecto a las supuestas irregularidades en certificados de finanzas por cargos obligados a donar, denunciadas por Carreño, recuerdan que "hubo un plazo extraordinario para subsanar esas diferencias y ella hizo un depósito" con lo que "lejos de obstaculizar su presencia en el proceso fue lo contrario, se le dieron facilidades para participar, como así sucedió".

"El fallo también hace consideraciones sobre el perito independiente" que presentó Carreño "y que reconoció ser miembro de Podemos, con lo que el tribunal dice que eso pone en tela de juicio su imparcialidad y que su informe no pude ser tomado en cuenta", ha repasado Illoro. Otros aspectos de la sentencia que ha repasado son los que avalan los conocimientos de los responsables técnicos del proceso y de la empresa externa que se encargó de las votaciones y ha explicado que se precisa que "no es posible apreciar indicios de fraude en el cómputo de los votos".

Respecto a las personas que afirmaron que no se les había permitido votar "el tribunal considera que hicieron declaraciones confusas, algunos admitieron que no estaban inscritos en el proceso, otros que no participaron y otros que ni conocían los mecanismos para hacerlo". "La sentencia incluso dice que se actuó correctamente dando soporte técnico a quien lo solicitó" y concluye que "no puede decirse que se haya visto vulnerado el derecho de participación de Carreño, ni que haya indicios de fraude", ha repasado "y por ello se desestima la demanda y se le aplican las costas a Carreño".

Así "se despejan todas las dudas sobre el sistema de votación y el proceso que se siguió en La Rioja, que fue limpio y transparente" con lo que "se cierra una página triste de la historia de Podemos en esta comunidad y ahora queremos abrir un espacio diferente para el año y medio de mandato que nos queda", ha afirmado Illoro, que ha agradecido "la paciencia" de los inscritos del partido "en este duro trance".

Sin embargo, ha concluido, tras este proceso "se ha logrado desentramar un oscuro lío de datos, medias verdades y declaraciones confusas que lanzaban dudas sobre nuestra organización y nuestros procedimientos", ha concluido. Carreño, por su parte ha agradecido "el respeto" con el que los medios de comunicación han tratado este tema, ha dicho, porque "teníamos claro que habíamos sido elegidos de forma legítima" y por eso en los últimos meses "nos hemos dedicado a trabajar sin prestar atención a este sinsentido", ha dicho.

La coordinadora de Podemos en La Rioja ha afirmado que "en este año y medio nos queda mucho por hacer" lo primero "convocar una asamblea ciudadana presencial, que vamos a intentar que sea en diciembre o a principios de enero". Además, ha detallado, va a solicitar sendas reuniones con la secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, y con el coordinador general de IU, Diego Mendiola, con el objetivo de "revitalizar la mesa de seguimiento del pacto" de Gobierno. Así, ha asegurado, "hay muchas cosas encima de la mesa" y ha citado la situación de los proyectos de parques eólicos y solares en la rioja, la atención primaria, infraestructuras o despoblación "y también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sin salir de la comunidad". Cree que "se abre un ciclo de expansión" para Podemos en La Rioja, que quiere avanzar "en un frente de igualdad con IU" y "dentro de un frente amplio" de la izquierda, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz "y con todo el espacio de Unidas Podemos detrás de ella".