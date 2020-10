Podemos quiere implantar en Logroño el polémico límite al tráfico de Bilbao a 30 km/h en toda la ciudad

La portavoz municipal de Unidas Podemos, Amaia Castro, es partidaria de limitar la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora en todas las calles de la ciudad de Logroño. Así lo ha manifestado en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebra en el Aynutamiento de Logroño.

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha desde hace meses un nuevo planeamiento urbano en la ciudad para ganar en la seguridad de los peatones y bicicletas. El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, desde el inicio de su mandato ha insistido en conseguir una menor utilización del vehículo privado y trabajar en una ciudad más sostenible en materia de medio ambiente, reduciendo también la contaminación acústica y los accidentes viales, tan frecuentes en Logroño.

Trabajar en el uso del transporte público, medidas para desincentivar el uso del automóvil como la reducción de la velocidad a 30 km/h es un objetivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Logroño a traves del modelo 'Calles Abiertas'.

En España un total de 19 localidades no permiten superar esta velocidad en tramos urbanos, la última en sumarse ha sido Bilbao. Una norma municipal controvertida que no está exenta de polémica. Hay quien destaca las ventajas "importantes" de reducir la velocidad máxima de circulación a 30 kilómetros por hora pero también ha generado malestar en muchos sectores. Los contrarios a esta medida denuncian que responde a un afán meramente recaudatorio por las posibles multas y poco ilógica, más en este momento en el que hay que mantener la distancia de seguridad y el transporte público no ayuda a ello.