Pocholo se sincera en tiempos de pandemia: "sin fiesta"

Pocholo Martínez-Bordiú reaparecía este jueves en el último programa semanal de 'El Hormiguero'. El sobrino-nieto de Francisco Franco era el invitado de Pablo Motos para sincerarse sobre su vida actual.

Llegaba de Ibiza para sentarse en la mesa del programa. "Quiero saber que llevas en tu mochila", señalaba Pablo Motos así que el aristócrata comenzó sacar lo que llevaba dentro, "un pareo, amuletos, caramelos", entonces el "¿sigues salvaje o estás más calmado con los años?", preguntaba el presentador.

Pocholo contestaba que "he elegido caminos con corazón que me han llevado hasta donde soy, pero ya no bebo nada".

Pocholo nos reconoce que ha cambiado sus hábitos “fiesteros” para mantenerse sano #PocholoEHpic.twitter.com/sJJw89MHRf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

LA MOCHILA DE POCHOLO

Pocholo recordaba entonces como surgió su historia con la mochila, "fue en el programa Hotel Glam, alguien la cortó y a raíz de eso, todo el mundo le recuerda".

“Mi mochila es un fenómeno nacional” - Las “Pochilas” y las “Campochilas” son el nuevo negocio de Pocholo #PocholoEHpic.twitter.com/sw1mpPJqGd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

POCHOLO MARTÍNEZ-BORDIÚ HABLA SOBRE LA FIESTA Y LA COVID

Sobre la COVID-19, Pocholo Martínez-Bordiú reconoce su preocupación por la situación actual, "me va bien pero estoy muy preocupado. Como ser humano estoy vivo y maravillado por lo bonito que es este planeta. Pero luego por otro lado estoy aterrado de ser hombre por lo que está cayendo".

Pocholo afirmaba que "soy fiesta pura, como se sabe, pero las fiestas hay que montarlas cuando se puede, pero en este momento tan grave, me parece una falta de respeto y responsabilidad de la gente por lo que está haciendo, que si no esto no se acaba nunca. Por mi parte, ahora mismo, pies quietos".