El PNV sobre Pablo Iglesias: "Tenía los meses contados en el Gobierno"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de "no jugar con fuego" para que las "maniobras orquestales en la oscuridad" que se producen en la política española "no den al traste con una legislatura" en la que su formación tiene "expectativas" para lograr las transferencias. "Por el PNV no va a ser, que es un factor de estabilidad, pero pido un poco de responsabilidad al resto de agentes", ha indicado en una entrevista en Onda Vasca.



El líder jeltzale ha señalado que la relación del PNV con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez es "buena", pero "hay pruebas de fuego que hay que pasar" y en este momento existe una "negociación de transferencias importantes y hay que sacarlas adelante".



Ha indicado que está "cauteloso" con el "ruido político", las elecciones en Madrid y con que las mociones de censura "despisten al Gobierno o a algún ministerio" y los traspasos "sigan a un ritmo lento". Preguntado por la posibilidad de que la legislatura no se complete, ha afirmado que lo que tiene que hacer el PNV es "apretar para que cuanto antes se lleguemos al cierre de la negociación".



Ortuzar ha indicado que espera que las elecciones de Madrid no afecten al proceso y ha advertido de que la política española ha entrado en una "montaña rusa" y una "teatralización peligrosas". En cuanto a la presentación de Pablo Iglesias como candidato a las elecciones en Madrid ha señalado que parece que el líder de Podemos "tenía los meses contados en el Gobierno" y, debido a su perfil, está mejor en esa posición que en las labores de Gobierno. "Es una maniobra inteligente desde el punto de vista político" que deja traslucir un "tipo de liderazgo" que "cuando llegan las duras" se va, ha sentenciado.



Respecto a la crisis sanitaria, ha señalado que el hecho de que se pueda viajar al extranjero cuando siguen las restricciones de movilidad entre comunidades es una "barbaridad" que revela que hay aspectos de la legislación comunitaria "que hay que solucionar".



Ha afirmado que es una "gran noticia" que se retome la vacunación con AstraZeneca y ha subrayado que "hay que seguir haciendo las cosas bien pero a todo el ritmo que se pueda".

Respecto a los posibles recelos de la ciudadanía al preparado de AstraZeneca, ha indicado que es segura y que "si el precio que hay que pagar por la normalidad y por volver a ser la sociedad que éramos es pasar una noche mal" se puede pagar "sin problema"