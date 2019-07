El pleno de investidura de Concha Andreu como presidenta de La Rioja se celebrará el 15 y 16 de julio

El pleno de investidura de la candidata del PSOE, Concha Andreu, como presidenta del Gobierno riojano se desarrollará los próximos lunes y martes, según ha anunciado el presidente de la Cámara regional, Jesús María García, tras la reunión que ha mantenido con la propia candidata.

Ambos han comparecido en el Parlamento regional tras la ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas que García mantuvo ayer, y en la que, únicamente, se presentó la candidatura de Andreu para conformar Gobierno. A esta hora, la candidata socialista sigue necesitando un voto más para ello: el de la diputada por Podemos, Raquel Romero.

Concha Andreu ha dicho que acepta el encargo orgullosa y encantada, al tiempo que, sin desvelar cómo se encuentran las conversaciones con la diputada de Podemos, ha indicado que confía en que finalmente les apoye para conformar un Gobierno progresista. Y ha diferenciado lo que quiere Podemos La Rioja y la dirección federal.

Andreu ha manifestado que no ve como obligatorio que el futuro gobierno sea de coalición, ya que al romperse la coalición de Unidas Podemos, el escenario ha cambiado. Por lo tanto, ahora dice defender un Ejecutivo monocolor.

Audio

Por su parte, el presidente del Parlamento riojano, Jesús María García, ha explicado que Andreu, en la sesión plenaria del lunes, expondrá su programa; al día siguiente intervendrán los portavoces de los grupos y se someterá a una primera votación. De no lograr la mayoría absoluta, se fijaría una nueva sesión, a las 48 horas, donde precisaría de mayoría simple. De no lograrla, el presidente ha explicado que se podrían convocar plenos sucesivos durante los próximos dos meses, y de no lograr los apoyos, se podrían convocar elecciones autonómicas.

Audio Jesús María García, presidente del Parlamento de La Rioja

Andreu cuenta con el apoyo de los 15 votos del PSOE y el de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno; pero, para ser investida, precisa el voto de la otra diputada de la coalición por Podemos, Raquel Romero; mientras que el PP, con 12 escaños; y Ciudadanos, con 4, ya han avanzado su posición en contra.