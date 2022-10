El pleno de la DOCa Rioja decidirá este viernes las medidas legales que adoptará contra Viñedos de Álava

El pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja estudiará este viernes en la reunión que tienen prevista las medidas legales contra la concesión de protección nacional transitoria de 'Viñedos de Álava'. De hecho, el presidente y el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, Fernando Ezquerro y José Luis Lapuente, respectivamente, han anunciado en comparecencia de prensa que "el deber del Consejo, y por prácticamente unanimidad, como nos dice el pleno es defender el valor la marca que se ha creado a lo largo de 97 años", al tiempo que han asegurado que "hay una cierta deslealtad por parte de muchos al crear 'Viñedos de Álava'". Ezquerro ha destacado que "no se nos ha comunicado, sino que nos hemos enterado de la aprobación por el Boletín Oficial del País Vasco de esta protección transitoria", por lo que "debemos defendernos e ir dónde sea para seguir protegiéndonos". Ha sido tras conocerse que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes la Orden de 7 de octubre de 2022, de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantza Tapia, por la que se aprueba la Denominación de Origen Protegida 'Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava' y se concede la protección nacional transitoria. Lapuente ha añadido que el paso que ha dado el Gobierno vasco "es imprudente y que pierde una oportunidad para haber esperado a la resolución del expediente que está abierto tanto en vía judicial como remitido a Bruselas". "Anticipar, por tanto, una protección nacional transitoria que afecta al 60 por ciento de la comercialización de Rioja es anticipar acontecimientos en un tema que es controvertido y que el propio Gobierno vasco ha dicho que ha ido a Bruselas con un informe negativo del Ministerio". El director general del Consejo ha señalado que "hemos pedido el expediente para ver qué hay detrás de esto, y lamentar la frivolidad en las declaraciones de la Asociación promotora que habla de una herramienta, de ver quién se apunta". "Siempre hemos dicho que una Denominación es algo más serio, y en el caso de Rioja entraña un patrimonio más importante" que hace que "el ruido mediático genera un daño, que no se lo merecen la mayor parte de los productores", ha añadido Lapuente. Ezquerro ha apostillado que "parece que los tiempos son más políticos que administrativos", ya que "toda la uva de la asociación que parece que promueve esto se ha metido en bodegas de Rioja, por lo que la prisa no parece que tenga un criterio administrativo", ya que "podía haberse esperado a ver que decían los tribunales".

"Tenemos la hoja de ruta clara desde el Consejo y por mayoría abrumadora es defender la marca" porque el "perjuicio no solo es para la marca Rioja, sino también para Rioja Alavesa, porque este ruido no es bueno", ha concluido.