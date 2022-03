La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja mantiene "más del 30 % de los nuevos alumnos"

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha destacado en un comunicado el que los centros concertados privados mantienen en torno al 30% de los nuevos alumnos de la comunidad, según los datos provisionales hechos públicos este viernes.



Esta Plataforma, integrada por Concapa, Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO, incide en que el descenso de natalidad, que es más significativo en Logroño, ha afectado tanto al número de solicitudes en la red concertada como en la pública.



"A pesar de ello y de los esfuerzos de la Consejería de Educación para dirigir la elección de las familias, con decisiones tan sesgadas como la zonificación, el cambio en las puntuaciones de baremación o el bombo único, la elección de la red concertada se mantiene, como en años anteriores, en más de un 30%", destaca la Plataforma.



Reprochan la "intransigencia" de la Consejería para no flexibilizar la ratio de 20 alumnos por aula, lo que "ha dejado a familias fuera del modelo educativo elegido" en Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, donde podía haberse aumentado el número de estudiantes por clase, hasta 25, de forma legal, aseguran.



En este asunto, reprochan al consejero, Pedro Uruñuela, que "se negó" a reunirse con las familias afectadas, entre las que hay, incluso, hijos de trabajadores de un centro educativo en el que no han obtenido plaza.



La Plataforma incide en que "el llamado bombo único que, lejos de igualar oportunidades, convierte la escolarización de los niños en una cuestión de azar que es difícil de digerir para unos padres que, de la noche a la mañana, ven que efectivamente la educación de sus hijos deja de estar en sus manos para estar en manos de la suerte, o de la mala suerte, en muchos casos".



Denuncian, por último, el "oscurantismo sin precedentes" de la Consejería, ya que, afirman, en anteriores procesos dentro de la comisión de escolarización se podían ver las solicitudes realizadas, "pero ahora, en la llamada Oficina de Escolarización Permanente, los miembros solo ven una tabla en la que nos dicen que se vuelcan los datos de las solicitudes" y tampoco se pueden publicar datos en los tablones de los centros y cada familia debe pedir información en la secretaría de cada colegio.



"Siguen queriendo vendernos un proceso de escolarización más justo y moderno cuando la realidad es un proceso de escolarización mucho más sesgado y que una vez más no responde a las necesidades reales de las familias riojanas, sino a la necesidad de mantener un pacto político que sostiene el sillón de la señora Andreu", concluye la plataforma de los colegios concertados de La Rioja.