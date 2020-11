La Plataforma por la libertad de enseñanza en La Rioja se suma a la convocatoria nacional de 'Más Plurales' y convoca una manifestación para el próximo domingo, 22 de noviembre, contra la llamada 'Ley Celaá'.

La manifestación partirá en coches a las 11 de la mañana desde el centro comercial Parque Rioja y de allí recorrerá las principales calles del centro de la capital riojana.

Los representantes de CONCAPA, Carlos Torres; la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Ramón Ruiz, y de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), Alejandro Vesga, han presentado esta mañana esa convocatoria y han explicado los motivos por los que se oponen a esta ley “política”, tal y como la ha definido el propio Torres en los micrófonos de COPE Rioja.

La Ley Celaá, en opinión de los convocantes de la manifestación del próximo domingo, abre la puerta a la distribución del alumnado por la administración; va en contra de la educación especial, de la asignatura de religión y del uso del español como lengua vehicular, y permite pasar de curso con asignaturas suspendidas.

Torres ha subrayado que la Ley Celaá “es un camino de no retorno hacia la escuela única, y esto no es un problema de educación pública o concertada" porque "esta ley elimina el concepto de demanda social, lo que supone una privación para las familias, de su derecho constitucional a elegir” dónde educar a sus hijos.

“Será el Gobierno de turno quien decida, en base a sus propios criterios, el centro en el que nuestros hijos deberán ser escolarizados, un papel que no le corresponde y que es propio de gobiernos totalitarios, interesados en el adoctrinamiento de sus ciudadanos”, ha remarcado.

Con esta ley, ha proseguido, “lo único que se impide es que quien no tenga recursos económicos para pagar un centro privado no pueda elegir esa opción”, y ha destacado que “es la primera vez en democracia que no se permite la intervención de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria de una ley educativa”.

Por todo ello, ha concluido, la Plataforma secunda todas las acciones que se promuevan por toda España, como la del próximo día 19, fecha en la que se abordará esta reforma en el Congreso de los Diputados, y en la que, en La Rioja, todos los centros concertados colocarán un lazo naranja en sus instalaciones.