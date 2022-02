Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas critica la euforia del Gobierno y dirigentes del PSOE riojano

La Plataforma Logroñesa en Defensa de las Pensiones Públicas no entiende "la euforia del Gobierno del Estado, ni la de dirigentes del PSOE de La Rioja, cuando afirman que cumplen con las personas pensionadas cuando, a la vista de mínimos datos, vemos que no mantenemos el poder adquisitivo de las pensiones públicas de lo que tanto presumen y prometieron".

Según detalla la Plataforma en un comunicado, las personas pensionadas "nos hemos empobrecido un 3% en 2021, ya que, si la inflación se situó en noviembre del mismo año en un 5,5% y las pensiones púbicas en un 2,5%, basta con hacer una pequeña operación matemática de párvulos para darnos cuenta de que esto no es así".

Por eso, exigen que "mientras dure esta inflación desbocada, se nos garantice la subida de las pensiones según el índice de precios al consumo (IPC) real o interanual, habilitando una disposición transitoria mientras la inflación esté fuera de control".

Además, la Plataforma Logroñesa en Defensa de las Pensiones Públicas considera que "una información a medias es una mala información. Necesitamos políticos o partidos políticos que defiendan el bien común por encima de intereses particulares o partidistas, que no permitan el abuso de las eléctricas o de la banca, que equilibren los impuestos de forma progresiva de forma que sea sostenible el estado de bienestar, que luchen por una educación y sanidad pública; en definitiva queremos políticos o partidos políticos que cumplan y no que prometan, que sean la solución y no el problema".

¡Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden!, concluye el comunicado público de la Plataforma.