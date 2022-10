Logroño Deporte no da por recibida la obra de la pista de parqué del polideportivo Lobete por deficiencias

Logroño Deporte no dará por recibida la obra de la pista de parqué del polideportivo Lobete, reformada este verano, hasta que la empresa que la colocó no subsane las deficiencias detectadas. En concreto, la pista no cumple las condiciones exigidas de bote de balón para partidos oficiales de baloncesto.

La anterior pista, que no se había reformado desde su instalación hace 15 años, se encontraba bastante deteriorada y en la reforma se optó por colocar la nueva encima de la vieja. Se invirtieron unos 250.000 euros, pero el resultado no ha sido el esperado.

Rubén Antoñanzas, presidente de Logroño Deporte y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño, no tiene la sensación de que la empresa Mondo, líder en el sector, les haya querido dar "gato por liebre". La empresa que hizo los trabajos "es seria, solvente y un referente en el mundo", ha subrayado el concejal, en alusión a la adjudicataria, Mondo, cuyos técnicos visitarán la instalación en los próximos días para analizar la situación y determinar cómo se soluciona.

Antoñanzas considera que lo ocurrido "es normal cuando se habla de obras", ya que "suele ocurrir que haya situaciones así" como el que "nosotros queríamos mejorar la instalación y se ha visto que no se dan las condiciones de bote necesarias".

En la pista de Lobete tiene su sede el Logrobasket de la Liga EBA, que ya ha tenido que buscar otro pabellón para su debut en la competición. Ahora, "esperamos que la solución sea sencilla y que se pueda realizar en el tiempo más breve posible", dado que esta pista también se utiliza para otras actividades de Logroño Deporte, explica el presidente de Logroño Deporte.

Así, aunque en la pista desde hace un mes entrenan equipos y este mismo fin de semana se ha celebrado un torneo escolar con más de un centenar de participantes, Logroño Deporte ha decidido que, de momento, no da por recepcionada la obra, en la que se invirtieron unos 250.000 euros.