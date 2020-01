Piden al Consejo Escolar de Logroño planificar los días no lectivos de San Mateo 2020

“Las familias logroñesas necesitan saber con la suficiente antelación los días no lectivos de las próximas fiestas de San Mateo para organizarse y conciliar”. Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Marisa Bermejo, que ha instado al equipo de gobierno a convocar el Consejo Escolar municipal de Logroño.

�� Hoy hemos pedido que se convoque ya el Consejo Escolar de Logroño para planificar los días no lectivos de San Mateo 2020.



��️ @mariseer77 “Las familias tienen derecho a contar con el tiempo suficiente para conciliar”

��️ Al completo: https://t.co/2q9xKD8URB



¡Abrimos hilo! pic.twitter.com/u6LqKN3Vle — Cs Logroño (@CsLogrono_) January 21, 2020

“Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, es necesario que el Consejo Escolar se convoque a principios de año y no en primavera, para decidir qué días serán lectivos y cuáles no para que las familias puedan contar con el suficiente tiempo para planificar y conciliar”, ha afirmado, “la administración local debería ponerse manos a la obra e informar y determinar los días no lectivos del próximo curso escolar 2020-2021. Debe hacerse a principios de año y no en primavera, para ayudar a la conciliación familiar de todos los logroñeses, tanto el calendario laboral y escolar se puedan acomodar, se deben planificar teniendo en cuenta de forma conjunta”.

La portavoz municipal naranja ha recordado que la última propuesta realizada por el Consejo Escolar en el mes de mayo se declararon festivos los días: 23, 24 y 25 de septiembre de 2019, correspondientes al lunes, martes y miércoles de la semana de San Mateo; 10, 11 y 12 de junio de 2020, con motivo de las fiestas de San Bernabé; y 21 de febrero de 2020, coincidiendo con Carnavales. “Pero las familias desconocemos qué se piensa hacer este año y el tiempo es oro”, ha afirmado.