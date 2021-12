El PP pide "prudencia" y establecer aforos en las actividades navideñas programadas en Logroño

La concejala del Grupo Municipal Popular Mar San Martín pide al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño "prudencia" y establecer aforos en las actividades de interior programas para las fiestas de Navidad.

San Martín denuncia que, desde el Ayuntamiento de Logroño, se estén realizando actividades de interior sin ningún tipo de aforo. Ha añadido la "incoherencia" de que en la fila antes de entrar se respete metro y medio de distancia y, en el interior, se puedan rozar en las butacas.

La edil se ha mostrado "de acuerdo" con las actividades programadas en el exterior, como la recepción a los Reyes en Las Gaunas, o la Cabalgata.

Pero ha creído que "no parece prudente concentrar en un espacio cerrado un potencial número amplio de personas, incluyendo niños que no tienen obligación de llevar mascarilla".

En concreto se ha referido al Festival de Marionetas, o la Gala de Reyes del 5 de enero, que, ha dicho, "se pueden realizar pero con la prudencia necesaria".

Para San Martín, si ni el Gobierno central ni el regional ponen las medidas necesarias, dado que se levantó la limitación de aforo, tendrá que ser el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño porque, ha creído: "Los ciudadanos no pueden ser más responsables que sus dirigentes".

Además, ha criticado que, en Comisión, cuando se le preguntó a la concejala de Cultura ésta dijo: "No te preocupes, que no se venderán todas las entradas". "No podemos confiar en el destino", ha aseverado.

"No hablamos de que no se puedan realizar actividades teatrales, sino de que se hagan con limitación de aforo porque podría darse la circunstancia de que auditorio se llenara", ha dicho.