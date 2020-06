El PP pide al presidente del Parlamento que se retracte del insulto a las familias de los colegios concertados

El Portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha defendido un modelo educativo alternativo al del Gobierno Regional. "Un modelo de educación gratuita entre los cero y los dieciocho años que beneficie a todas las familias, alumnos y centros”, ha explicado.

Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 4, durante el Pleno del Parlamento de La Rioja en el que ha recordado que “el Partido Popular lo tenemos claro, somos tanto de la pública como de la privada, porque somos de los padres, que son quienes tienen el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”, ha apuntado.

Advertía a la Presidenta del Gobierno, Concha Andreu, que “está gobernando al gusto de una minoría radical, pero la enseñanza no es un patrimonio exclusivo de la izquierda" y apuntaba Esto no va de la escuela pública contra la concertada, no va de la titularidad de los centros educativos. El debate es si su Gobierno proteja, ampara y promueve la libertad de elección entre centros con proyectos diferentes”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular han recordado que “más de 2.000 vehículos tomaron parte en la manifestación convocada por la Plataforma por la Libertad de Enseñanza de La Rioja el pasado 31 de mayo por las calles de Logroño. Ha señalado, Jesús Ángel Garrido que "no vi extremistas, que sí veo aquí y que son los que la apoyan, señora Andreu. Tampoco vi ricos, que sí veo en su Gobierno, con probablemente el político en activo con mayor patrimonio del país. Tampoco ‘zánganos’, señor Presidente”.

En este sentido, Jesús Ángel Garrido ha reclamado al Presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, que se retracte de los insultos vertidos contra los participantes en esa manifestación. “Cada día que pasa se hace más indigno del cargo que ocupa. Si no es capaz de ejercer su labor con respeto y ecuanimidad las 24 horas al día los 365 días al año es mejor que lo deje. Si Concha Andreu no desautoriza a su compañero Jesús María García se convertirá en cómplice de sus insultos”, ha subrayado.

Del mismo modo, el Portavoz del Grupo Popular ha preguntado a la Presidenta del Gobierno de La Rioja si, casi tres meses después de la declaración del estado de alarma, “es ya capaz de explicar las razones por las que La Rioja triplica la letalidad del conjunto del país, es la tercera comunidad con mayor tasa de fallecidos por Covid-19 y una de las regiones del mundo más castigada, qué nos diferencia de los polacos, portugueses, andaluces o gallegos”.

El Portavoz del Grupo Popular ha reprochado a Concha Andreu su hábito, “poco honesto”, de no responder a las preguntas de la oposición y ha lamentado que “para colmo, una Directora General del Gobierno de La Rioja, Nuria del Río, es la Presidenta de la Comisión de estudio del Covid-19 en la Cámara Regional. El Gobierno controlando al Parlamento en la sede del legislativo”.

“Tienen miedo a la verdad, algo tendrán que tapar cuando no quieren oír las denuncias de todo tipo de sindicatos, entidades y asociaciones profesionales. Quieren enterrar la crisis del Covid-19 a toda velocidad, aunque sea a costa de la verdad, y pasar página, no vaya a ser que le salpique la responsabilidad de sus errores que tenemos todo el derecho a conocer”, ha finalizado.