El PP pide a Pablo Hermoso de Mendoza "que cambie la imposición por el consenso"

El Grupo Municipal Popular ha realizado esta mañana un balance de los cien primeros días del Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza en el Ayuntamiento de Logroño.

“Tras estos cien días vemos el estilo de Gobierno que el alcalde está imprimiendo en el Ayuntamiento de Logroño, un estilo que se caracteriza por la imposición, la improvisación y el deshacer acuerdos y acciones que vienen de etapas anteriores”, ha señalado Conrado Escobar. “Logroño, nuestra ciudad, nuestros vecinos, no se merecen esta forma de gobernar”.

El portavoz popular ha hecho referencia a decisiones concretas que se han producido durante estos meses y que dan una muestra de lo que va a caracterizar esta etapa de Gobierno socialista. “Tenemos ejemplos claros de esta improvisación, imposición y afán de deshacer en lugar de construir en cuestiones como el cambio del proyecto del trazado del nudo de Vara de Rey, la Casa de las Letras, la pasarela de Los Lirios o el indulto de la quema de la cuba como cierre de las fiestas de San Mateo”.

Escobar ha señalado que durante estos meses “nos hemos encontrado con decisiones para la ciudad adoptadas sin consenso. Podemos estar de acuerdo con el afán transformador pero esto exige diálogo, trabajo y capacidad de escuchar y deliberar en función de lo escuchado. Lo contrario a lo que hemos visto, una política de mazo y no respeto”.

El portavoz ha añadido que la arquitectura institucional del consenso se está obviando, “las comisiones informativas no funcionan, las juntas de distrito no se han reunido, el Consejo de la Ciudad no se ha constituido. Así, su forma de tomar decisiones es cerrada, opaca, sin participación y sin diálogo”.

En este sentido, ha recordado que los populares propusieron al inicio de Legislatura trabajar en dos grandes pactos de ciudad, ‘Pacto por la Convivencia’ y ‘PGM y Casco Antiguo”, “pero, lamentablemente ya se ha perdido la oportunidad de reflexionar juntos por ejemplo en el PGM, nosotros presentaremos hoy una serie de alegaciones consensuadas en un grupo de trabajo con diferentes colectivos”.

Escobar ha denunciado que el alcalde está adoptando decisiones con falta de planificación y excesiva improvisación. “No hay programa de Gobierno. Pablo Hermoso de Mendoza no lo contó durante la campaña electoral, ni al tomar posesión como alcalde de la ciudad, ni cuando en sesión plenaria se lo planteamos conjuntamente Cs y PP…. No está siendo honesto con los vecinos de Logroño, no sabemos cuáles son sus planes para la ciudad”.

Para los populares esta improvisación “impide adoptar las decisiones con un buen análisis de los efectos y consecuencias de la decisión, desconociendo los costes que tiene para la ciudad y sus vecinos. Una actitud irresponsable y temeraria”.

El Grupo Municipal Popular ha detallado que durante estos primeros meses el Gobierno local no ha planteado iniciativas en materia social, cultural, deportiva, medio ambiental, de turismo o de comercio. “No es responsable ni leal que los logroñeses continúen sin conocer el proyecto de ciudad de Pablo Hermoso de Mendoza”.

Además, ha añadido que los logroñeses continúan sin saber el acuerdo de Gobierno que el PSOE alcanzó con PR y Unidas Podemos para lograr el Gobierno de la ciudad. “Los logroñeses deben conocer el contenido de ese acuerdo, las medidas y programas que se pactaron. Es un ejercicio de transparencia que como Gobierno deben realizar con los ciudadanos”.

El portavoz popular ha manifestado además, que en estos cien primeros días al frente del Ayuntamiento de Logroño, el alcalde ha dejado patente su afán de “deshacer lo hecho e incluso lo que se hizo con el apoyo de su propio partido”.

Así, ha resaltado que “no es propositivo, solo se han enunciado ideas vagas, enunciados genéricos sin que detrás haya propuestas, programas e iniciativas concretas”.

“Consideramos que está gobernando de espaldas a la gente, sin conocer ni respetar la identidad de la ciudad, como hemos visto en estas fiestas de San Mateo”, ha añadido.

Desde el Grupo Municipal Popular han denunciado también la parálisis en la gestión administrativa del Gobierno local. “Se ha iniciado el curso político sin que el Gobierno municipal haya ejecutado cuestiones claves para la ciudad en el ámbito financiero como el inicio de la tramitación de un presupuesto para 2019 para garantizar servicios públicos básicos los próximos meses. Retraso también en la licitación del préstamo (se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado viernes) por valor de 5,7 millones para financiar inversiones en la ciudad, con plazos demasiado ajustados y que supondrá un retraso importante en el pago de las ayudas a la rehabilitación por importe de 2,3 millones de euros”, ha detallado el portavoz popular.

Desde el Grupo Municipal Popular se ha denunciado también que se ha ralentizado el inicio de obras que ya estaban adjudicadas como en las calles Múgica, Albia de Castro y Vélez de Guevara o la plaza del Cerrado de Varea. Y continúan sin adjudicarse obras ya licitadas por el anterior Equipo de Gobierno como la mejora del Puente de Piedra, el tramo del Camino de Santiago a La Grajera o la mejora del alumbrado de Gran Vía. Asimismo, han mencionado otras que contaban con financiación y están pendientes de licitar como el parque Joan Gispert y la ludoteca de Valdegastea.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular ha concluido, “intuimos que esta es la actitud que va a seguir manteniendo el alcalde, nos parece importante recuperar un espíritu de consenso, y por eso pedimos un cambio en la actitud del alcalde, un alcalde que pase de la imposición, la improvisación y el deshacer a la colaboración, la profesionalidad y la capacidad de construir nuevos proyectos para transformar de forma efectiva la ciudad”.