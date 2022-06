El PP pide incorporar el soterramiento de contenedores en las intervenciones que se realizan en Logroño

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, ha criticado "el continuo disparate urbano" al que el alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, está "sometiendo a Logroño" y pide que, en las zonas afectadas por las obras, se incorpore el soterramiento de los contenedores o de no ser posible, como puede ocurrir en el casco antiguo, se plantee la recogida "puerta a puerta".

En una rueda de prensa junto a la concejal, Patricia Lapeña, Conrado Escobar ha explicado que la cifra aproximada de contenedores afectados que necesitan una solución pueden ser 60.

Para el PP, la situación actual respecto a los contenedores es una "muestra más" de las "consecuencias negativas de no haber planificado y estudiado adecuadamente el modelo de movilidad de la ciudad y de cómo intervenir, con cierto sosiego, en cada zona". "Parece que el alcalde se ha olvidado de algo tan cotidiano como es la recogida de basuras", ha criticado.

Además, ha proseguido, "es recurrente en Logroño la sensación de que la ciudad está cada vez más sucia y descuidada más cuando se acometen unas obras y se olvidan de decidir qué se va a hacer con estos contenedores, ayuda poco a la ciudadanos". Además de por la estética, Escobar ha explicado que también afecta a la salubridad y calidad de vida de los logroñeses.

Por ello aboga por un criterio homogéneo, que se deje de actuar a salto de mata, y se soterren los contenedores". En la zona del casco antiguo, ha proseguido, "sobre todo en el entorno de la calle Laurel y que el soterramiento no es posible demandamos una recogida puerta a puerta, más individualizada. Es la mejor manera para actuar en esa parte de la ciudad".

"NO HAY PARTICIPACIÓN"

Por su parte, Patricia Lapeña ha explicado que son muchos "los comerciantes y vecinos" que están disconformes con la actuación del equipo municipal y ha asegurado que "no hay participación" en este tipo de proyectos.

Entre algunos de los casos, ha indicado, "a los vecinos de la calle Fundición se les presentó un proyecto ya aprobado, muestra de la escasa participación y aún así pidieron los vecinos que se soterrasen los contenedores y directamente el alcalde dijo que no había dinero para ello, algo que denunciamos porque es evidentemente falso. No es cuestión de dinero si no de voluntad".

"Lo único que conocemos que se ha solicitado y ha tenido parte de financiación es el soterramiento en María Zambrano algo que no soluciona la problemática actual por evidencias de la ubicación cercana a un entorno hostelero con mucho movimiento y solo un tramo de Avenida Portugal. Es insuficiente porque el propio proyecto dice que va a haber 23 contenedores más que no se van a soterrar", ha indicado Lapeña.

Desde el PP denuncian también la situación en las traseras del cubo del Revellín "es una imagen nefasta y un problema de salud pública". También en la calle Guardia Civil "que con la remodelación no soterraron y hay 9 contenedores o en el mercado de San Blas con la ubicación de los contenedores que no tienen sentido en frente de un punto de alimentación". "Seguimos insistiendo en que se pueden y se deben incorporar en las obras que todavía no han comenzado la alternativa del soterramiento de contenedores y que se estudie la vialidad de construir una red de contenedores soterrados para no quedarnos atrás". Además, ha finalizado, "a estos contenedores habituales se va a unir otro de materia orgánica, un contenedor más en estas zonas que volverá a perjudicar a los vecinos".