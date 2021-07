Cs pide incluir las bebidas no alcohólicas en la ordenanza contra el botellón de Logroño

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Logroño ha pedido este martes que se modifique la ordenanza municipal que prohíbe el botellón, la de Fomento de la Convivencia Ciudadana, para que "incluya las bebidas no alcohólicas", además de las que tienen alcohol, ya que producen "aglomeraciones".

Así lo ha afirmado el portavoz de este grupo municipal, Ignacio Tricio, en una rueda informativa, en la que ha indicado que si el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, "no quiere modificar la ordenanza, que añada un anexo mientras dure la situación extraordinaria actual; o dicte un bando municipal, como hizo el año pasado".

Tricio ha destacado que "el botellóón existe en Logroñño y es un grave problema. No hay más que ver las imágenes de este fin de semana en el Parque del Ebro", y, a pesar de que no quiere "criminalizar a los jóvenes, las aglomeraciones que hacen consumiendo alcohol son un foco de contagio y se tienen que buscar soluciones inmediatas".

"Si el alcalde siguen sin poner medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, nos están haciendo un flaco favor a la ciudad", ha señalado el portavoz naranja, quien ha calificado de "inconcebible que el regidor diera unas declaraciones diciendo que las imágenes que se ven son el reflejo del deseo de libertad" porque "ahora toca una libertad controlada".

Ha señalado que su partido no está "en contra de la actuación de la Policía Municipal, pero sí en desacuerdo con la actuación del equipo de Gobierno local", que "no hace nada para atajar este problema y su inacción provoca que la Policía no pueda actuar de otra manera, puesto que cumple con la ordenanza".

"Señor alcalde, actúe ya para que la Policía tenga un mayor abanico de posibilidades para combatir estas aglomeraciones, hagamos cribados masivos y restrinjamos la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, después de las 20:00 horas, como medida disuasoria", ha solicitado.

La situación actual en La Rioja de la pandemia de la covid-19, ha proseguido, "es alarmante y se está cebando con los jóvenes que acuden a las concentraciones, la incidencia juvenil del virus en esta región supera la nacional, con más de 1.044 casos".

"En otras comunidades autónomas se trabaja para frenar la quinta ola", ha subrayado Tricio, cuyo partido propone al Gobierno local cribados masivos, control de aforos, que se dote a la Policía local de las herramientas legales para intervenir y que se comience la vacunación de los jóvenes.

También ha propuesto la planificación de alternativas de ocio, desde conciertos hasta actividades al aire libre, para que haya una mayor dispersión de los jóvenes y no tengan que concentrarse en el Parque del Ebro.

"No podemos esperar a seguir intentado concienciar a la juventud que no se da cuenta de que son un foco de contagio para ellos y para toda la población", ha dicho.

Ha precisado que "los jóvenes han hecho un sacrificio en el último año y medio, pero el repunte de contagios indica que todos debemos tener cuidado".