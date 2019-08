12 películas actuales y de comedia en el 'Ciclo de Cine para mayores y desempleados'

Se ha presentado la XI edición del “Ciclo de cine para mayores y desempleados, que desde octubre proyectará 12 películas actuales y de comedia.

El ciclo de cine organizado por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con los Cines Moderno, arrancará el 1 de octubre y tendrá lugar todos los martes hasta el día 17 de diciembre. Los títulos que se proyectarán son de estreno reciente y de seis nacionalidades diferentes: España, Italia, Francia, India, Islandia y Estados Unidos. Todas ellas corresponden con el género de comedia al ser el género que más demanda suele tener.

Como novedad, este año se han aumentado de tres a cinco, el número de sesiones por película proyectada dado el éxito de anteriores ediciones, así lo ha detallado el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz.

Asimismo, todas son aptas para el público al que van dirigidas, promueven valores familiares, de igualdad y solidaridad; y no tienen contenido "de carácter sexista o xenófobo", ha puntualizado el concejal. Se trata, según han señalado, de una iniciativa que busca "mejorar la vida de nuestros mayores apostando por el envejecimiento activo" y de "hacer asequible la cultura a los colectivos más desfavorecidos al facilitar el acceso a películas de estreno".

Después de 10 ediciones, este ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con los Cines Moderno, se ha convertido en una cita de "éxito y relevancia" entre ambos colectivos, lo que queda evidenciado "un año tras otro con las colas que se generan", ha señalado el edil.

Entre los títulos que se proyectan: 'La biblioteca de los libros rechazados', 'Gente que viene y Bah', 'The old man & the gun', 'La Boda de mi ex' o 'De la india a París en un armario de Ikea'. Toda la programación se puede consultar en la web de los Cines Moderno.

Se podrán renovar del 2 al 15 de septiembre los abonos de primavera, y será a partir del día 16 de septiembre cuando se pongan a la venta los abonos de las sesiones de 17.30 y 18.00 y un día más tarde, el 17, se venderán los abonos de las sesiones de 18.30 y 19.00h.