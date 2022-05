El Partido Riojano (PR+) rompe el acuerdo de gobierno con el PSOE en Nájera

El presidente del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha anunciado esta mañana que su partido abandona el equipo de Gobierno de Nájera, pasando su concejal a trabajar desde la oposición durante lo que queda de Legislatura. Los regionalistas han tomado esta decisión después de "los numerosos incumplimientos por parte del alcalde, Jonás Olarte, que afectan al proyecto de progreso de este municipio en el que el PR+ estaba implicado", explica la formación regionalista.

Hasta ahora, el Partido Riojano ostentaba las responsabilidades de Cultura y Turismo en esta Legislatura en un pacto con el PSOE, al que posteriormente se unió Ciudadanos.

El Comité regionalista de Nájera ha señalado varios hechos que han provocado graves diferencias con la Alcaldía como los acaecidos en las fiestas de San Prudencio; la falta de plazas en la guardería de Nájera, "que ha provocado que muchas familias tengan que buscar otras alternativas fuera de la ciudad"; el proyecto del Valle de La Lengua, "que no cuenta con el consenso de los najerinos y en el que se ha producido una evidente falta de información por parte del alcalde"; así como también otras cuestiones como la "ausencia de apoyo a diferentes propuestas regionalistas que perseguían el progreso de Nájera".

Antoñanzas ha destacado que “siempre hemos sido leales al pacto de gobierno. Sin embargo, esta lealtad no ha sido respetada por otros miembros del equipo de Gobierno”. En ese sentido, el líder del PR+ ha explicado que el alcalde, Jonás Olarte, no ha apoyado proyectos de cultura o turismo: “No entendemos por qué no se firmó el convenio con la Asociación Musical Najerense, lo que provocó que, por primera vez, no tocara en las fiestas de San Prudencio. Hemos pedido explicaciones al respecto y, simplemente, no nos las dan”.

Asimismo, “el alcalde ha ocultado información al concejal de Cultura sobre los actos del Día de La Rioja”. El Partido Riojano quiere que “el Día de La Rioja vuelva a ser un gran acto festivo en Nájera para todos los riojanos, como sucedía años atrás, y que se perdió por la pasividad del PP”, ha criticado el presidente del PR+.