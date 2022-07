El Partido Riojano exige a Andreu la paralización inmediata de los proyectos de parques eólicos en La Rioja

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado hoy al Gobierno de La Rioja que desarrolle “una correcta planificación de las energías renovables en nuestra Comunidad Autónoma y la suspensión de la normativa aprobada por el Parlamento de La Rioja, que deja sin ninguna protección al suelo de alto valor agrario y abre la puerta a los megaproyectos eólicos que pretenden llenar nuestros paisajes y viñedos de aerogeneradores de 200 metros de altura y torretas de alta tensión”.

Antoñanzas ha presentado una moción para su debate en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño instando a ello y en la que también solicita al Gobierno de La Rioja que potencie el autoconsumo en edificios públicos y la puesta en marcha de comunidades energéticas y otras medidas de reducción de consumo de energía en toda la Comunidad Autónoma, como fórmula más adecuada en el desarrollo de las energías renovables.

La Rioja cuenta con 14 parques eólicos, con 400 aerogeneradores que convierten a nuestra Comunidad Autónoma en una de las regiones con mayor autosuficiencia en la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Logroño, como capital de la Comunidad, está apostando por un impulso a las renovables a través del autoconsumo, tal y como sucede en Logroño Deporte mediante la colocación de placas fotovoltaicas en edificios públicos de forma ordenada y la reducción del consumo a través de cambios en la iluminación.

Sin embargo, La Rioja está sufriendo un aluvión de proyectos para la instalación de mepagarques eólicos, sin ninguna planificación ni ordenación del territorio, lo que está provocando un gran malestar en el sector vitivinícola, con graves afecciones al paisaje del vino, al patrimonio y a la agricultura y ganadería de nuestra región.

Rubén Antoñanzas pide una correcta planificación de las energías renovables en La Rioja y proteger el suelo de alto valor agrario

“Los partidos del Parlamento han traicionado a los riojanos y tienen que dar explicaciones de por qué votaron dejando sin protección nuestros suelos”. pic.twitter.com/fNMGrzQmJ5 — Partido Riojano (@PartidoRiojano) July 21, 2022

“El Ayuntamiento de Logroño está invirtiendo millones de euros para convertir a Logroño en una gran enópolis y este proyecto de ciudad, así como la puesta en marcha del Centro de la Cultura del Rioja, entroncan directamente con una región en la que se protege y se cuida el paisaje en torno al vino de todo el territorio”, ha expresado Antoñanzas, quien considera que el Pleno del consistorio debe posicionarse al respecto. A juicio de Antoñanzas, “se está invirtiendo dinero público en el Valle de la Lengua, en el parque natural del Alto Najerilla, etc. y, por otro lado, parece que se quiere convertir a La Rioja en una central productora de energía eléctrica para otras comunidades autónomas, llenado nuestro territorio de aerogeneradores de 200 metros de altura, en mitad de viñedos y paisajes únicos, además de cientos de torretas de alta tensión que cruzan todo el territorio riojano para dar servicio a otras regiones, así como proyectos fotovoltaicos que pretenden usar La Rioja como mera central de energía eléctrica y que, por fortuna, el trabajo de las plataformas ciudadanas han conseguido frenar”.

El pasado mes de mayo, los grupos parlamentarios de La Rioja ampararon la instalación de megaparques eólicos que electrocutan el proyecto de la enorregión. La suspensión de las normas de protección de los suelos agrarios de alto valor agrícola abría la puerta a la instalación de centrales eléctricas en varios valles de nuestra comunidad. Estas instalaciones perjudicarán seriamente el futuro de muchas explotaciones agrarias como bodegas, trujales o cultivos como el cereal y el viñedo, y penalizarán el desarrollo de muchas empresas dedicadas al sector del enoturismo y la puesta en valor de los paisajes del Rioja.

En aquel momento, ha manifestado Antoñanzas, “no entendimos cómo el Parlamento de La Rioja aprobaba de forma exprés una Ley para dejar sin efecto las disposiciones adicionales aprobadas en diciembre para la protección del territorio”.

En su opinión, “con este cambio legislativo, dejaron vía libre a las empresas para la instalación de grandes megaparques eólicos y fotovoltaicos, sin ningún control ni planificación”. “Los partidos deben dar explicaciones sobre lo que han hecho” Antoñanzas ha lamentado “enormemente” aquella actuación y así la denunciaron: “Los diputados que prometieron defender nuestra tierra estaban traicionando la palabra dada, a favor de las grandes empresas que promueven los parques eólicos desde Madrid, empresas que no conocen la realidad de nuestra tierra”. Según sus palabras, “todos ellos, PSOE, PP, Cs, Podemos e IU, marginaron la opinión de las plataformas en defensa del territorio y del propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que habían dejado claro la necesidad de una correcta planificación de las energías renovables y las alternativas que existen a los megaproyectos”. Por todo ello, el líder regionalista ha pedido a Andreu que vuelva a llevar este asunto para su debate al Parlamento regional: “Nosotros, desde el PR+, vamos a trasladar mociones en aquellos ayuntamientos donde tengamos representación a ver si conseguimos que los partidos presentes en el hemiciclo regional ofrezcan algún tipo de explicación sobre lo que han hecho”.

Antoñanzas considera que “las centrales eléctricas que se pretenden instalar solo buscan utilizar nuestro territorio como productor de energía para otros, dejando en La Rioja los perjuicios y llevándose todos los beneficios, se trata de proyectos que no generan riqueza ni promueven el empleo local”. El presidente del PR+ ha indicado que “debido a la presión social, el Ejecutivo riojano y el resto de fuerzas políticas han rectificado ahora para avanzar en la protección del paisaje”.

Sin embargo, Antoñanzas ha recordado que “la nueva directriz de suelo no urbanizable en la que trabaja actualmente la Consejería de Agricultura no llegará a tiempo de proteger los suelos de alto valor agrario hasta que no entre en vigor y, en ese sentido, hemos exigido a Andreu la paralización inmediata de los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos que se encuentran en tramitación hasta que se apruebe la norma de protección del territorio”.