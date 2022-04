Este miércoles, 27 de abril, el pleno de la Corporación calagurritana debatirá el pliego para contratar el servicio de ayuda a domicilio. Una prestación que, el grupo municipal popular, pide que se amplíe también a los fines de semana.

La concejal Mónica Arcéiz ha explicado este martes en COPE Rioja que dicho pliego se prolongará hasta 2026, "pero se queda corto en la prestación del servicio y nos condena, durante cuatro años, a no extenderlo a los fines de semana. Un pliego que el PSOE no ha querido ni tratar ni comentar con nuestro grupo".









La edil ha explicado que la ayuda a domicilio "es un servicio fundamental que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas familias de nuestra ciudad. Un servicio que nuestro grupo iba a extender de lunes a domingo, y así figuraba en nuestro programa electoral. Sin embargo, en la comisión celebrada al efecto, cuando el PSOE sometió a deliberación el punto, propusimos su ampliación pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta a nuestra petición", lamenta Arcéiz.

Desde el Grupo Popular "entendemos que estamos perdiendo una oportunidad única, que ayuda a muchas familias en situaciones complicadas y que nos va a condenar durante cuatro años –que dura el contrato- a no poder ampliarlo. Como todos saben, el SAD, tiene que ver con ayudar en actividades de la vida diaria, facilita que los usuarios puedan permanecer en su entorno familiar, en su hogar, previniendo internamientos en instituciones; presta atención a las situaciones de dependencia y contribuye a la protección de menores en situaciones de riesgo. Este servicio -ha añadido la concejal popular- ayuda de lunes a viernes a las tareas de aseo e higiene personal, controla y hace seguimiento de la toma de los medicamentos prescritos, levanta al usuario de la cama y lo acuesta. Se ocupa de la limpieza del hogar, de la administración del desayuno, comida y cena, de comprar cuando hace falta… Unas tareas fundamentales para todos".

"Hablamos de cuestiones vitales. Por eso este es el momento de extender el servicio a los fines de semana. Porque ahora vence el contrato y es posible mejorarlo. Así que ¿por qué conformarnos con atender y cuidar a las personas dependientes solo de lunes a viernes? ¿Por qué no podemos hacerlo todos los días?", se pregunta Arcéiz.

"El Grupo Popular entiende que la familia es el pilar de nuestra sociedad, el bastón de cada persona. Y un Ayuntamiento debe estar a su lado cuando se le necesita. Y la Ayuda a Domicilio se presta a familias que precisan esa ayuda. ¿Por qué no ayudar todos los días? El propio equipo de Gobierno reconoce en su informe que durante 2021 hubo un incremento, todos los meses, tanto de solicitudes como de horas por los ya usuarios. Si estamos, por tanto, ante la prestación de un servicio que tiene que ver con ayudar en la vida diaria, con facilitar la autonomía de las personas, con mantenerlas en su entorno y que, además, es cada vez más demandado por los ciudadanos, ¿por qué no ampliarlo ahora que hay que contratarlo de nuevo?Pues porque el PSOE no quiere, porque no les importan los ciudadanos. Solo se importan ellos", ha concluido la edil, quien también ha recordado que muchas ciudades prestan el servicio todos los días, de lunes a domingo. "Entre ellas nuestra vecina Tudela, pero hay muchas más (Llanes, Palencia, Valladolid, Madrid, etc.)".