Como es bastante probable que todavía no tengas decidido adónde ir esta próxima Semana Santa, queremos plantearte una divertida opción de entretenimiento para toda la familia y en uno de los lugares con mayor atractivo natural de toda La Rioja: el parque natural Sierra de Cebollera.









Porque ¿para qué vas a salir de nuestra Comunidad Autónoma estos próximos días a disfrutar de tus vacaciones, si nuestra región te ofrece posibilidades casi infinitas para desconectar?

No será porque no tenemos algunas de las procesiones más antiguas y llamativas de España. O bodegas centenarias para conocer dónde y cómo se elaboran algunos de los vinos más prestigiosos del mundo. O pueblos que están entre los más bonitos de España. O parques naturales, restaurantes con estrellas Michelín, Camino de Santiago o parques de aventura para ir con tus hijos y disfrutar con ellos como hace tiempo que no lo disfrutas....

Precisamente de esto último hemos hablado este martes en COPE. Porque dentro de este contenido especial para Turismo del Gobierno de La Rioja, y de cara a la Semana Santa, tenemos una opción divertidísima en Lumbreras, donde Rafael Loyo, que es el gerente de Riojaventura, ya tiene todo preparado en el parque de aventura 'Sierra de Cameros' para que lo pasemos francamente bien. Unas instalaciones que abrirán al público este fin de semana y durante toda la Semana Santa.

Gestionado por la empresa 'Riojaventura', el parque 'Sierra de Cameros' está ubicado en un entorno natural envidiable, en pleno parque natural 'Sierra de Cebollera'.









Completamente renovado en 2021, cuenta con dos circuitos con torres de madera y puentes colgantes de cuerdas, y ofrece diferentes retos de equilibrio y pruebas de destreza que hacen las delicias de pequeños y mayores. También dispone de rocódromo, tobogán de montaña, tirolina, parque de aventura infantil, zona de tiro con arco y minigolf.

Rafael Loyo pasaba este martes por los micrófonos de COPE Rioja y comentaba también otras alternativas de ocio por toda esa zona de la región.

Para información y reservas sobre el parque de aventura y otro tipo de actividades de naturaleza en toda esa zona, está la web riojaventura.com