Para el PP, los presupuestos presentados revelan falta de ambición política y frenan el desarrollo de Logroño

El Grupo Municipal Popular ha analizado el anteproyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño para 2020. Para Conrado Escobar, portavoz popular, los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno de PSOE, Unidas Podemos, Equo y Partido Riojano, ratifica “la ausencia de un proyecto de ciudad, dicen que no quieren realizar falsas promesas, pero nos tememos que la realidad es que no existe una hoja de ruta clara y definida para los próximos años, se constata que no hay, ni proyecto, ni ideas para el presente y el futuro de Logroño”.

Los populares han criticado que las cuentas reflejan un importante descenso en la inversión, un 20%, “al equipo de Gobierno le falta ambición de ciudad y propuestas ambiciosas y necesarias para el desarrollo de Logroño. Es necesario acometer inversiones en la ciudad, porque tiene una repercusión directa en la dinamización económica y en el fomento del empleo de la ciudad”.

Han criticado este descenso en la inversión frente al incremento del dinero destinado a personal, 4 millones de euros más, y el incremento en el gasto corriente, otro incremento de 4 millones de euros. “Lo que presentan como presupuestos realistas son unos presupuestos excesivamente prudentes, poco ambiciosos y sin el impulso político y económico que la ciudad merece”.

“Hablar de la construcción de la pasarela de Los Lirios, de la Casa de las Letras, de un centro de salud en Rodríguez Paterna, … no es plantear proyectos faraónicos, son necesidades de la ciudad”, han añadido.

Los populares han denunciado la presión fiscal que van a soportar todos los logroñeses “no se suben los impuestos para modernizar la Administración, las enmiendas que desde el Grupo Municipal Popular plantearemos serán para que esa presión fiscal repercuta en acciones y medidas concretas de los diferentes barrios de la ciudad”.

Han detallado que el incremento de ingresos asciende en 8 millones de euros por la subida de impuestos respecto a los ingresos aprobados en 2018 y han criticado que el Ejecutivo local no tenga un proyecto que defina exactamente a qué van a destinar esta cuantía. “Nos tememos que continuaremos con la política de improvisación, falta de planificación e imposición que estamos viendo desde el inicio de la legislatura”.