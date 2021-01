El empresario hostelero de EzcarayFrancis Paniego ha reflejado este mediodía en COPE Rioja el sentir del sector en la región, tras las últimas restricciones aprobadas por el Gobierno de La Rioja que obligarán a cerrar al comercio no esencial y a la hostelería a partir de este viernes, 22 de enero, y hasta el próximo 23 de febrero.

"Somos muy conscientes de que la situación en La Rioja es dramática y de que esto es muy peligroso. No quiero dejar de incidir en que estamos en una crisis sanitaria que obliga a un esfuerzo ímprobo a nuestros sanitarios. Lo sabemos porque los hosteleros no somos ajenos a esta situación y también somos susceptibles de poder contagiarnos. Ahora bien, nuestras quejas vienen porque se nos está prohibiendo desarrollar nuestra actividad", ha explicado el chef con tres estrellas Michelín. "Ayer, día 20, tuvimos que pagar los tramos del IRPF y los impuestos que nos dejaron las cajas semivacías. Y mañana ya no podremos trabajar. Yo ya no pido ayudas, pero sí que dejen de atizarnos, porque, por ejemplo, las terrazas del año 2020 las hemos pagado prácticamente enteras, y eso no se puede sostener".

"Tenemos que hacer cálculos continuamente y acudir a los bancos para endeudarnos y generar crédito que nos permita sobrevivir el tiempo que dure todo esto", ha añadido Paniego, quien ha recordado que su restaurante 'Tondeluna', en Logroño, estaba trabajando al 50%, pero que en Ezcaray, el 'Echaurren', llevaba cerrado desde el 18 de diciembre. "Abrimos 15 días en diciembre después de haber estado cerrados desde el 23 de octubre, que fue un desastre de apertura porque no sirvió para nada. Por eso digo que es muy difícil sobrevivir a una situación así", se lamenta Francis. "Si las ayudas no están llegando al sector porque, según nos dicen desde el Gobierno, todavía no están aprobados los presupuestos, que paralicen la carga impositiva porque esto ya clama al cielo".

Protocolo de desescalada

Ante este panorama, el cocinero solicita al Ejecutivo regional que active el protocolo aprobado hace meses de común acuerdo con el sector. "Hay alternativas en las que no se quiere seguir trabajando. Por ejemplo, se ha diseñado un protocolo de desescalada, aprobado por el Gobierno y por sel sector, en el que estuvimos trabajando mes y medio, que nos ayudaría a prever escenarios de cierre. ¿Por qué no lo ponemos en marcha?", se ha preguntado Paniego, quien ha concluido apelando a la necesidad de "seguir vigilando a los que no cumplen para no meter a todos en el mismo saco".