La pandemia deja a la Virgen de la Esperanza sin procesión el próximo 18 de diciembre

La Virgen de la Esperanza, patrona de Logroño, no procesionará el próximo 18 de diciembre por la covid-19, lo que no había sucedido en los últimos 80 años, dado que la última vez que no recorrió la calles de la capital riojana en el día en el que se celebra su fiesta fue en 1940, a causa de la Guerra Civil.

El hermano mayor de la Cofradía Nuestra Señora la Virgen de Esperanza de Logroño, Mariano Moracia, ha explicado a Efe que se tomó la decisión de suspender la tradicional procesión "hace más de dos meses", ya que, debido a la situación sanitaria generada por la pademia, no era posible que los portadores de la Virgen caminaran pegados unos a otros y acondicionar espacios de seguridad.

"Nuestra gran ilusión es sacar el año que viene a la Virgen a la calle, llegar al cruce de Sagasta y darle la vuelta porque ella siempre entra de cara a la ciudad, la protege y nunca le da la espalda", ha relatado Moracia, quien ha recordado que l Virgen de la Esperanza es patrona de Logroño desde 1948.

La iglesia de Santiago el Real, donde se encuentra la imagen de la Virgen, también alcaldesa mayor de Logroño desde 1976, permanecerá abierta del 14 al 17 de diciembre para que los fieles que lo deseen puedan aportar un clavel, pero tampoco se realizará la habitual ofrenda floral de todos los años.

"Se pondrán unos cubos con agua para que la gente pueda colocar un clavel en el altar principal y rezar a la Virgen, como todos los años", aunque con control de aforo para evitar la aglomeración de personas, ha dicho.

Los miembros de la Cofradía, el día 17 por la tarde, prepararán un pequeño tapiz de claveles a los pies de la Virgen y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, acudirá con los vendimiadores para colocar el escudo de la ciudad.

Un día después, el "día grande de la Patrona", se celebrará la misa solemne, aunque, debido a la limitación de aforos, acudirán "las autoridades y unos pocos fieles de la cofradía", ha explicado.

Moracia ha indicado que, el 18 de diciembre de 2019, Hermoso de Mendoza hizo una ofrenda a la Virgen "muy bonita" y espera que, "en este año tan complicado, le pida que cuide de la gente de Logroño, de los sanitarios y de quienes han trabajado por los demás" durante todos estos meses de la pandemia.

Ha recalcado que no se "pasará a los niños por la Virgen" como se hacía otros años, ni tampoco se celebrará la tradicional comida de cofrades y fieles el domingo previo al 18 de diciembre, donde "había una unión especial con los niños que habían tocado a la virgen en años anteriores".

Sin embargo, sí se realizará, el día 12, la ya habitual entrega de "medallas de honor", con las que se premia a un colectivo o a alguien en particular que "ha trabajado por los demás y tiene devoción hacia la Virgen".

Además, cuatro días después, se entregará el II Premio Esperanza, convocado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital riojana, de cuyo jurado forma parte Moracia, quien ha confesado que llevan "bastante tiempo buscando a esa persona o a ese colectivo que llena de esperanza al pueblo de Logroño".

Ha recordado que la talla de la Virgen de la Esperanza que se encuentra en la iglesia de Santiago es una réplica de la que está en la parroquia de Clavijo -está última data del siglo XIV- y, "desde entonces, se le ha pedido mucha protección para los logroñeses, también en otras pandemias".

La imagen representa a la Virgen en su trono regio con el niño en su regazo, quien señala con su dedo índice hacia el cielo, ha subrayado el hermano mayor de la Cofradía, que data del siglo XVII.