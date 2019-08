Palacios despide a "dos colaboradores" por haber "puenteado el sistema de seguridad de forma recurrente"

El Grupo Palacios ha despedido a dos "colaboradores" por haber "puenteado el sistema de seguridad de forma recurrente". En un comunicado, la empresa ha señalado que hace unas semanas descubrió dicho "puenteo", realizado "de forma intencionada y recurrente, de sus carretillas, poniendo en riesgo sus vidas".

En este punto, han recordado que habían invertido en un sistema de seguridad adicional con el objetivo de "evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la vida de nuestros trabajadores, de forma que las carretillas no se encienden si el cinturón de seguridad no está abrochado".

Pues bien, "en nuestra auditoría anual de seguridad y salud, sorprendimos a estos trabajadores deshabilitando este sistema de seguridad y puenteándolo, de forma que lo habían inutilizado y por lo tanto, no tenían ninguna protección ante un posible accidente - una carretilla pesa más de 1.000 kilos y tiene un riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor en caso que no use el cinturon de seguridad - ".

"Lógicamente - ha proseguido la compañía - estas malas prácticas van en contra de la legalidad vigente en materia de Seguridad y salud, de las inversiones que estamos haciendo, de nuestra política de seguridad en el trabajo, por lo que procedimos a su despido inmediato como medida preventiva, para evitar accidentes, para nuestra organización y para el resto de la

plantilla".

En este punto, han recordado que en La Rioja se han producido tres accidentes de trabajo mortales en 2019. Un dato que todavía es más preocupante a nivel nacional, con 506 accidentes mortales en el 2018 y superando los 3.700 accidentes mortales en el conjunto de la UE en el mismo año, "cuestiones que hacen más que evidente la importancia del

cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad".