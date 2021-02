Corren malos tiempos para el patrimonio riojano. Si hace escasos días había que lamentar el colapso del arco del puente Mantible en las proximidades del barrio logroñés de El Cortijo, este domingo se venía abajo el conocido como 'Palacio de Inestrillas'.

Y una vez más, ha sido la suma de una serie de factores la que ha provocado el desastre.

En este caso concreto, no sólo el paso del tiempo. Sino la imposibilidad de poner de acuerdo a los 8 herederos del histórico y curioso edificio del siglo XVIII para poder actuar en su consolidación.

De titularidad privada, el desaparecido palacio formaba parte de un conjunto rupestre en el que existen otras edificaciones que conforman un típico poblado altomedieval.

Según ha podido saber COPE Rioja, tanto el Ayuntamiento de Aguilar del río Alhama, del que depende Inestrillas, como numerosos habitantes de la pedanía habían alertado ya sobre la necesidad de actuar en el conjunto, de gran valor sentimental, no solo arquitectónico, en toda la zona.

La alcaldesa aguilareña es María Asunción Sáez Arnedo, quien a pesar de lamentar profundamente el siniestro, todavía no pierde la esperanza de recuperar buena parte de todo ese patrimonio, pero con ayuda regional.



Desde la Asociación para el Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, en colaboración con el Ayuntamiento aguilareño, ya se hicieron trabajos de limpieza en la zona en el año 2018 confiando en una intervención que nunca terminó de llegar.

Para entonces, las voces de alerta eran cada vez más insistentes después de que en el 2014 se desprendiera una parte de sus muros en los que existían varias hileras de columbarios.

Crónica de una muerte anunciada, por José Ángel Lalinde

Tal y como explicaba el docente e investigador de la zona José Ángel Lalinde en unos escritos del año 2005, "el farallón rocoso de Inestrillas no es la catedral de Burgos ni la iglesia románica de San Juan de la Peña. Quizás carece de la monumentalidad o espectacularidad de tantos y tantos ejemplares de los que está sembrada la geografía española y riojana. Ni que decir tiene que, seguramente, no es equiparable a Contrebia Leukade o a cualquiera de las iglesias de nuestro entorno, pero es innegable que el conjunto de cuevas, construcciones adosadas como el “palacio”, la “cárcel” y otras, o del castillo roquero que se muestran en el farallón rocoso de la Finistriellas medieval son una provocación misteriosa, un cuestionamiento sobre la historia desconocida que ocultan, una interrogación al pasado que protagonizaron y un reclamo a la atención de cuantos pasan ante él".

Lamentaba entonces el ilustre profesor que "en este país de abundante, rico y espectacular patrimonio no hemos sido muy dados a conservar y proteger nuestro pasado histórico y monumental. Pero sí somos proclives al lamento y a la crítica cuando nos topamos con una ermita en ruinas, un castillo hundido o un tesoro artístico perdido por la desidia y la ignorancia de quienes pasaron (¿Pasamos?) a su vera… cuando ya no hay remedio. No olvidemos que cerca del farallón de Inestrillas la maleza oculta las ruinas ruinosas de la ermita de San Roque, en el término de su nombre. Este conjunto casi abandonado, se va desmoronando con el paso del tiempo y, a lo largo de los últimos meses hemos visto como se ha desprendido un fragmento del muro del “palacio”. Todo ello, en otro tiempo habitado, muestra la ruina actual por la desocupación humana. No es ninguna catedral, palacio o castillo, pero no me cabe duda de que es un conjunto arquitectónico singular, original ante el que el visitante foráneo se pregunta: ¿merece la pena conservarlo y aun rescatarlo?¿Acaso es una vulgar ruina merecedora de total abandono y despreocupación? Y como ruina, ¿no será algo molesto, peligroso y despreciable en el que invertir recursos es perder tiempo, dinero y energías? Preguntas que no nos planteamos ante otras construcciones, en principio más espectaculares, en las que es más fácil reconocer conjuntos con rasgos más llamativos, monumentales, con interés en sí mismos. Pero ¿acaso Inestrillas no resulta ser también un conjunto suficientemente llamativo, monumental y con interés suficiente?", se preguntaba hace ya 16 años un Lalinde no exento de dotes de adivino.