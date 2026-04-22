El 'pacto de silencio' de una familia rota: 15 años de cárcel para un abuelo por abusar de su nieto

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 15 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente de manera continuada a su nieto desde que tenía 4 años hasta los 6. La sentencia también le impone 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 16 años y la inhabilitación para trabajar con menores durante 20 años. Además, deberá pagar una indemnización de 20.000 euros por el daño moral causado.

Los hechos probados ocurrieron entre 2003 y 2005 en el domicilio familiar. El condenado se aprovechó de su relación de parentesco, convivencia y superioridad para someter al niño a reiteradas agresiones sexuales, utilizando la fuerza en momentos de aislamiento que generaron en el menor una completa indefensión.

Un historial de violencia intrafamiliar

Durante el juicio, varias mujeres de la familia, incluidas dos hijas y una sobrina del acusado, relataron haber sufrido violaciones y agresiones sexuales por su parte cuando eran menores. La sentencia describe la conducta del condenado como un patrón prolongado de abuso sexual intrafamiliar. El acusado, de origen colombiano y con antecedentes como guerrillero y drogadicto, mantenía un clima de temor y silencio en la familia. De hecho, otra nieta lo denunció en 2021 por abusos ocurridos en Colombia entre 1993 y 1996, pero el caso fue archivado por prescripción.

La clave: el testimonio "creíble y persistente" de la víctima

El tribunal ha basado la condena en la plena credibilidad del testimonio de la víctima, que ha calificado de coherente, persistente y verosímil. Esta declaración ha sido reforzada por las de otros familiares y por un informe psicológico forense que acredita que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático compatible con los hechos.

La víctima no denunció hasta 2021, cuando en una terapia psicológica por depresión sintió la necesidad de afrontar el trauma. Tras contárselo a su madre, salieron a la luz otros episodios de abusos en el entorno familiar, rompiendo lo que la sentencia define como "una suerte de pacto de silencio tácito mantenido por el miedo". Una de las víctimas llegó a declarar en el juicio que los hechos "habían sido una verdad oculta en la familia por el miedo que tenían al acusado".

La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.