Un estilista sobre el corte de coleta de Pablo Iglesias: "Es un look pop de los 90, su imagen pierde fuerza"

Pablo Iglesias se ha cortado la emblemática coleta que ha lucido a lo largo de sus años en primera línea política. Un peinado que formaba parte de un personaje que siempre destacó más por su imagen que por su trabajo como político.

Tras su última debacle electoral, Iglesias opta por un gesto estético, cortarse la coleta que tanto tiempo le había acompañado.

Presentado este nuevo "golpe de efecto" al estilo de las exclusivas de la prensa del corazón, el estilista Óliver Alonso analiza para COPE.es, como profesional de la imagen personal, el renacer de Pablo Iglesias. "Desde mi punto de vista como estilista y peluquero creo que el cambio de look de Pablo Iglesias responde a la renuncia de todos sus cargos y a una necesidad personal de buscar un nuevo aire en su imagen", explica el estilista logroñés. "El corte de pelo de Iglesias es un look pop de los años 90 que rompe un estilo que tenía muy definido, desaliñado. Ahora se ha cortado la coleta y siempre es bueno renovarse pero creo que la nueva imagen de Iglesias pierde fuerza, la coleta le daba un estilo que ha roto", explica Óliver Alonso.

Iglesias ha elegido una vez más a sus portavoces de cabecera, el periodista de La Vanguardia Pedro Vallín y el fotógrafo Dani Gago. Vallín fue también el encargado de anunciar en su día que Iglesias dejaba el Gobierno para frenar a Díaz Ayuso en Madrid y ha vuelto a ser escogido para revelar al mundo el nuevo aspecto del antiguo líder de Podemos.





CORTES DE PELO Y LOOK DE LOS 90

La media melena con capas lisas, el corte a tazón son tendencia desde 2020 aunque lo fueron primero en los años 90. Peinados con volumen que han despedido definitivamente a los hipsters para dar la bienvenida a los ‘yuccies’. Algunos de estos peinados representaron a figuras mediáticas que el tiempo no ha podido debilitar. Muchos habrán vivido su adolescencia en los años 90 y podrán recordar con facilidad la locura juvenil por asemejarse lo más posible a cualquiera que haya sido su icono. Peinados noventeros rebeldes y abundantes, estilizados, con apariencias relajadas, descuidados y al mismo tiempo con la idea de que no se les ha peinado en lo absoluto. La nostalgia sigue conmoviéndo recuperando aquel el espíritu de la década de los 90.

Estilo de los años 90