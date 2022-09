Pablo Hermoso de Mendoza anuncia su candidatura en Logroño para alcanzar "una mayoría más amplia que en 2019"

El actual alcalde de Logroño, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, ha anunciado este viernes su "intención y voluntad" de presentarse a la reelección como primer edil de la ciudad en las elecciones municipales de mayo de 2023, "para ganarlas y para lograr una mayoría más amplia que la que el PSOE tuvo en 2019", con la que poder consolidar "el modelo de ciudad que queremos".

En una multitudinaria comparecencia ante los medios de comunicación,d en solitario y en la Casa de los Periodistas, un escenario elegido a propósito "porque es la casa de todos", Hermoso de Mendoza ha dicho que se trata de una decisión que ha adoptado tras "reflexiones y conversaciones" mantenidas en todos los ámbitos este verano, en un reto que afronta "con ilusión".

Audio





Tras los cerca de tres años y medio de Legislatura transcurridos, Hermoso de Mendoza ha dicho que "lo primero que tenía que hacer era un examen de si se había cumplido lo que habíamos prometido", que, para comenzar, fue "trabajo, trabajo y trabajo, algo que la gente reconoce", en áreas como movilidad, cuidados, igualdad, o economía. "Y tras casi 40 meses, todo está sobre la mesa y se ha avanzado mucho, estoy muy satisfecho y orgulloso de lo que ha hecho este equipo de Gobierno", del que ha resaltado no solo el trabajo de la parte socialista, sino también "la lealtad, la responsabilidad y el trabajo" de Unidas Podemos y del Partido Riojano, con "gran estabilidad".

Un marco en el que "se han hecho muchas cosas, se han desatascado muchos nudos y se ha avanzado en muchos temas, tras décadas de parálisis", si bien ha lamentado que "el sistema municipal español, con ciclos de cuatro años, se queda corto", por lo que ha defendido su reelección "porque faltan muchas cosas por cerrar, y sería completar el ciclo". "Democráticamente -ha añadido como otra razón más- es muy sano que los logroñeses puedan votar sobre si lo que estamos haciendo es lo que les convence para sus hijos, para sus nietos y para ellos mismos, porque estamos hablando al final de un modelo de ciudad. No enfrentaremos a su juicio, con una intuición de que una profunda mayoría quiere lo que estamos desarrollando". También ha citado el actual alcalde el ámbito personal, "porque tengo 50 años, soy padre, esposo, amigo, y para mí, la política no lo es todo, no lo sacrifico todo por la política, que es servir por un tiempo y luego, volver a tu profesión". De ahí, las "conversaciones" en este aspecto "para poder equilibrar algunas cosas". Y "una vez hecho todo esto", ha incidido Hermoso de Mendoza, "y después de pensarlo, tengo toda la ilusión, las ganas y la fuerza para proponer un proyecto amplio, para una mayoría más amplia que el PSOE, para que gente que votó en 2019 a Ciudadanos, al PP o a Unidas Podemos vote ahora a este equipo de Gobierno por el modelo de Logroño que queremos para 2030".

APOYO DEL PARTIDO

Preguntado sobre si se siente respaldado por su partido, ha asegurado rotundamente que "yo me presento por el PSOE, me presento con unas convicciones y unos valores de un partido con más de 140 años de historia y que ha sido el que más ha gobernado España en 40 años de democracia".

Y ha subrayado especialmente que cuenta con el "apoyo explícito y directo" de la secretaria general de los socialistas riojanos, Concha Andreu, "que dijo que veía a un alcalde haciendo las cosas bien". "Me presento porque hay apoyo explícito y directo -ha insistido- porque si no, no me presentaría".

Con todo, Hermoso de Mendoza ha apuntado que, pese a acudir con las siglas socialistas a las elecciones, "me presento también con una voluntad de propuesta amplia, integradora e inclusiva".

Por eso, ha recalcado que "me gustaría que esta opción le gustase a mucha gente", incluso ha dicho que le gustaría contar "con los 10.000 votos que en 2019 tuvo Ciudadanos en Logroño, que vinieran al PSOE como la opción más concentrada y más centrada en mejorar la ciudad".

"No veo mucha alternativa al otro lado, están metidos en un bucle", ha afirmado el actual primer edil, quien ha agradecido el trabajo de la oposición "con un tono educado, propositivo y democráticamente sano", e incluso ha destacado que "se han aprobado muchas proposiciones y muchas mociones por unanimidad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a ello, en el caso del PP, Pablo Hermoso de Mendoza ha dicho que "cuando alguien lleva mucho tiempo en política, ya se sabe lo que dan de sí, a muchos los conocemos desde los años 90, no han hecho otra cosa más que política, y ahí están, que si el uno, que si el otro, qué quieren que les diga", ha dicho tirando de ironía.

EQUIPO Y RETOS

Aunque es "prematuro" aún hablar de listas, en las que ha asegurado que "no he puesto ninguna condición" y que va "a tener total libertad" para conformarla "la mejor lista posible", sí que el actual alcalde logroñés ha señalado que ha hablado con todos los miembros de su Grupo, con los que ha dicho "contar casi en su totalidad, si bien luego hay temas personales". "La gente con la que vas en una lista municipal es con las que vas a convivir y gobernar cuatro años. Tienen que reflejar unos principios, unos valores, unas competencias y unas capacidades. Yo no soy nadie sin mi equipo intento rodearme de gente mejor que yo, que sabe más que yo de sus áreas y que tienen un compromiso enorme. Hay que rodearse de buenas personas, de buena gente", ha reseñado.

Sobre los retos pendientes, ha hablado de la Enópolis, el Plan Estratégico de Servicios Sociales, completar la mejora de los entornos urbanos de los colegios de la ciudad, actuaciones en movilidad -como cerrar el triángulo de la subestación de Cascajos, el Nudo de Vara de Rey y el estación de autobuses-, el futuro proyecto para San Antón o "reflexionar sobre el Casco Histórico", o crear oportunidades económicas, muchas "gracias a la obtención de Fondos UE". Todo, en un escenario en el que "yo, que voy mucho por la ciudad y te van diciendo cosas, noto que los ciudadanos van cambiando de opinió, al principio había cierta irritación, cansancio y desasosiego, que se va transformando poco a poco en comprensión, mucha gente viene y me dice que 'adelante' hacia una ciudad más amable".

"Mis sueños para Logroño son que los chavales puedan ir en bici al colegio sin peligro de atropello, o que los jóvenes que se han marchado a trabajar fuera puedan volver a la ciudad", ha reseñado.

Audio





Un cambio de opinión en la población que percibe Hermoso de Mendoza y que le ha hecho finalizar insistiendo en que "vamos a ganar y mejorando los resultados que sacamos en 2019".