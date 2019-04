Otro diputado que deja Podemos: "Cuatro años recibiendo ataques de mi partido es demasiado"

El actual portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Germán Cantabrana, anuncia que no se presentará a ningún cargo político: "Pensaron que iba a ser más manejable o sumiso, que obedecería cualquier orden por ilegítima que fuera". En una carta enviada a los medios de comunicación, Cantabrana ha confesado que le "hubiera gustado seguir un tiempo más en política y cumplir" su "compromiso con los riojanos y riojanas"; sin embargo, su cuerpo "ha dicho basta".

Cantabrana relata, "como muchos sabéis padezco una Enfermedad Rara, una arteriopatía cerebral que ante situaciones de estrés se agrava profundamente. Llevo mucho tiempo discutiendo con mis médicos, que me aconsejan constantemente que abandone la primera línea de la política pese a lo que disfruto este mundo". Y con respecto a su situación en Podemos, indica: "cuando se dieron cuenta de que mi forma de actuar debía pasar obligatoriamente por la ética, los reglamentos y los estatutos comenzaron las dinámicas tóxicas", señalando que se ha "defendido ante denuncias falsas, ante filtraciones de mis documentos médicos a chats públicos, creación de informes falsos, desprestigios constantes, acusaciones falsas en prensa e, incluso, agresiones físicas".

El actual portavoz de la formación morada anunció, el pasado 4 de abril, su intención de competir con Podemos en las elecciones autonómicas de La Rioja del próximo 28 de abril con la marca Ganar La Rioja. La decisión de Cantabrana llegó después de que Podemos estatal le negara la posibilidad de presentarse a unas primarias en La Rioja por, según alegaba, incumplir la Carta de Derechos y Deberes; y un juez le diera la razón entendiendo que se había vulnerado su "derecho fundamental a la participación política"; algo que Podemos recurrió y eligió un candidato sin celebrar primarias.

Tras esto, Cantabrana siguió ejerciendo como portavoz en un pleno tan emblemático como el que aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía. "No me parecía correcto irme antes de haber acabado los trabajos pendientes que estaban en tramitación, pero el jueves 11 aprobamos el Estatuto de Autonomía y terminamos de tramitar las Leyes Trans y del Menor, con lo que me voy con los deberes hechos a falta de lo que pueda quedar para cerrar la legislatura", ha explicado ahora e incide en que su enfermedad "produce crisis con dolores incapacitantes y otros efectos adversos que se han multiplicado últimamente".

Cantabrana ha dicho tener "claro que el nivel de estrés por los continuos ataques internos ha perjudicado gravemente" su salud y, muy a su pesar, ha indicado tener que "tomar la decisión de dejar la política al acabar la legislatura". "La alternativa es una calidad de vida horrible, conviviendo con el dolor y con un alto riesgo de infartos cerebrales. De hecho, ahora mismo me encuentro de baja médica. Por lo tanto, acabaré la legislatura y volveré a mi puesto de trabajo. Me temo que cuatro años recibiendo ataques, en lugar de apoyo, por parte de los miembros de mi partido es demasiado", anunciando que "no voy a presentarme a ningún cargo público en las siguientes elecciones ni a postularme al malhadado Consejo Autonómico, que solo se convocará cuando el partido considere que no hay oposición a que lo gane quien lo tiene que ganar y ya controla en las sombras".

Ahora, añade, se tomará "un tiempo para reflexionar". "Me planteo si realmente puedo seguir depositando mi confianza en este maravilloso proyecto político si lo maneja una organización de la que he recibido agresiones y he sido testigo de ataques a terceros por algunos que se hacen llamar compañeros", ha dicho en referencia a Podemos y sin mencionar el destino del proyecto anunciado como Ganar La Rioja.

Cantabrana critica a la formación morada asegurando que es "una organización con dinámicas personalistas que no ha sabido construir en colectivo e incluso ha potenciado la destrucción de los círculos y la participación interna para evitar la crítica y el debate interno. Una organización que no ha dudado en mentir y utilizar el desprestigio personal en lugar de la discusión política".