Óscar Soto presenta su novela 'La sangre de la tierra', inspirada en La Rioja y 'el Rioja'

El escritor riojano Óscar Soto presenta este jueves en 'Bodegas Muga' de Haro su última novela, titulada 'La sangre de la tierra', un homenaje a la tierra del autor en la que La Rioja es, en realidad, la gran protagonista de esta historia de dos familias, dos bodegas, dos rivales, que persiguen, a costa de lo que sea, un mismo sueño: elaborar el mejor vino. Es además el retrato de una época única (segunda mitad del siglo XIX) que vio cómo una pequeña región se transformaba en uno de los mejores centros vinícolas del mundo.

El propio autor reconocía este mediodía en COPE Rioja que siempre había querido escribir una historia "que tuviese como escenario mi tierra y que contase el apasionante relato de los hombres y mujeres que extraen sus frutos y los convierten en los preciados caldos riojanos que todo el mundo conoce y admira. Una historia del orgullo que sienten por sus productos y de su constante lucha contra los elementos y las adversidades», afirma Soto Colás.

Ambientada en Haro

Tras años de maduración de la idea, desechó la primera escritura porque "faltaba algo que no era capaz de ver… hasta que caí en mi error. En un lugar donde la tierra lo es todo, la tierra no podía ser un mero escenario. No. El terruño tenía que ser un personaje más del libro. Reescribí la novela entera de nuevo, y tras varias versiones más e infinitas correcciones, creo que conseguí mi objetivo: que La Rioja sea un personaje más de La sangre de la tierra como lo son Carmen, Víctor, Ángel o el resto de los protagonistas".

La acción se centra en La Rioja, 1853. Víctor Arriola, criado en la mejor sociedad de Bilbao, nunca imaginó lo que cambiaría su vida con el traslado de la familia a Haro para trabajar en el naciente negocio de la industria vinícola. Allí descubrió a un padre ambicioso, infiel y sin escrúpulos, que le despreciaba. Pero también el amor de la dulce Mariola, hija de los bodegueros a quien su padre pretendía destruir.

Sobre el autor

Óscar Soto Colás (Villamediana de Iregua, 1973) ganó el Premio Círculo de Lectores de Novela en 2017 con 'El Diablo en Florencia', libro del que se enamoraron más de veinte mil lectores. En la actualidad estudia Historia del Arte y vive en Logroño, donde es presidente y fundador de la Asociación Riojana de Escritores. "En La sangre de la tierra he tratado de plasmar como mejor he sabido la historia de las gentes que hicieron crecer la industria vitivinícola en La Rioja y con ello colocarla en el mapa del mundo, y rendir homenaje a una región que amo profundamente".

El autor afirma que estará satisfecho si consigue que al lector "le pique el gusanillo por conocer La Rioja" y también si refleja la importancia de un grave problema que afecta al mundo del vino directamente: "las regiones vinícolas, de las que en España podemos decir con orgullo que son muchas y de calidad, son especialmente sensibles al cambio climático. Es una amenaza que estamos a tiempo de revertir. Cuidemos el planeta, es el único lugar del universo en el que sabemos se elabora vino y se brinda con él para celebrar la amistad", sentencia Óscar Soto Colás.