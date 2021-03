Las fiestas de nuestros pueblos y ciudades siempre han tenido en su programa de actos la presencia de una orquesta para amenizar las tardes y noches de verbena.

La llegada del COVID acabó con este espectáculo pero, según hemos podido saber, algunos ayuntamientos de La Rioja barajan el regreso de las orquestas para celebrar sus fiestas.

¿Regresarán las orquestas para celebrar las fiestas de nuestros pueblos y ciudades? La Orquesta La Pasarela ultima en Santo Domingo de la Calzada los espectáculos para este 2021. Esta orquesta riojana de reconocido prestigioso, que recoge el legado del gran Paco Formoso, abre agenda con la esperanza de que durante los próximos meses se puedan volver a subir a un escenario. Uno de sus hijos, Jordi Formoso, nos adelanta que ya hay conversaciones con distintos ayuntamientos y podrían cerrarse fechas para que los riojanos volvieran a disfrutar con un espectáculo adaptado a la normativa COVID.

Las orquestras trabajan en espectáculos por la tarde, con el público sentado y, por lo tanto, con un repertorio más pausado. Recuerdan además que el aire libre favorece el cumplimiento de las medidas de seguirdad y ofrece más garantías. Eso sí, parece que la opción de la noche y la madrugada queda descartada para las próximos meses.

Las empresas del espectáculo de La Rioja están al límite y desde esta orquesta riojana lanzan una seria advertencia:

Audio

Las conversaciones con los ayuntamientos riojanos ya han comenzado y La Pasarela podría volver a los escenarios en abril o mayo.

Una orquesta con sello riojano que pasea el nombre de La Rioja por las fiestas de España de la mano de tres hermanos, hijos de Paco Formoso. Fue Duo Gala, Duo Chapala... La Pasarela enciende focos y afina guitarras para volver a los escenarios tras un año en silencio en el que ha sido difícil seguir adelante.

Necesitan trabajar porque las ayudas "o no llegan o son insuficientes". Advierten de que no pueden volver a atravesar otro desierto en los próximos meses. Están "al límite" y esperan que, cuando se estimen adecuadas, no lamentemos que puede celebrarse una verbena pero no quede ninguna orquesta en activo para poner la música y el baile en el escenario.