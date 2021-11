La original respuesta de una madre a su vecina por quejarse de que su hijo dibujara con tiza en el patio

Para la gran mayoría la pintura con tiza es una actividad totalmente inofensiva,una práctica que se borra con el paso de las horas o con unas pocas gotas de agua. Sin embargo, a algunas personas les molesta y mucho que hayan dibujos de colores en el pavimento de los patios infantiles. Este ha sido el caso de una vecina en Nueva York, que se quejó de una niña pequeña que dibujaba con tizas en el patio de juego de la zona común.

Unas quejas que le dolieron a Ashley Woodfolk, la madre del pequeño autor de la creatividad artística en tiza, ya que considera que es una actividad muy útil con la que su hijo disfruta mucho aprendiendo y que además no molesta a nadie. Por eso mismo, no ha dudado en darle una lección a la vecina escribiéndole una carta con tiza en el suelo del patio común.

"Esta será la última vez que use tiza en el patio, ya que parece ser un gran problema para usted (y solo para usted)", empieza la carta con letras gigantes que ocupan todo el espacio disponible de la zona de juegos.

GOOD EVENING TO EVERYONE EXCEPT the woman at my co-op who complained to the board about me and my toddler using sidewalk chalk in the courtyard.



So I wrote her a little letter.

In sidewalk chalk. In the courtyard. pic.twitter.com/Tbw52ZtVV1