Se organiza una batida de búsqueda para localizar al hombre desaparecido en Calahorra (La Rioja)

A las nueve de la mañana de esta sábado comienza la batida que se ha organizado para buscar a Jesús Ochoa, desparecido en Calahorra (La Rioja) desde el paso martes.

Familia y amigos piden colaboración para incrementar la lista de voluntarios que intentarán localizar alguna pista sobre este hombre. El punto de encuentro previsto para comenzar la batida es el aparcamiento de la Catedral de Calahorra, un dispositivo en el que participarán Guardia Civil, Polícía Local, Protección Civil y Cruz Roja para completar un nutrido equipo de profesionales y voluntarios en busca de alguna pista sobre el paradero de Jesús:

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán presentes en esta intensa búsqueda. Un helicóptero sobrevolará la zona y se contará con la presencia de buzos para rastrear en detalle todo el término municipal e ir descartando zonas para después ir ampliando otros lugares de búsqueda.

La familia, y en concreto su mujer, permanece muy activa en redes sociales para difundir esta búsqueda que cuenta con el respaldo de 'SOS desaparecidos'.

Noa Rodríguez recuerda en Facebook que su marido desapareció en Calahorra (La Rioja) el pasado martes, en torno a las doce del mediodía y que, en ese momento, vestía una sudadera mostaza, vaqueros y una cazadora-chubasquero azul verdosa. Tal y como se señala en la publicación, Julián no llevaba puestas sus gafas. Además, su mujer precisa que el calagurritano salió de casa sin documentación ni móvil.

Tras haber pasado ya más de 48 horas de su desapareción, este caso ya está en manos de la Policía Judicial que está llevando a cabo la investigación pertinente.

Durante toda la jornada de mañana se llevará a cabo esta batida de búsqueda para la que la familia pide máxima colaboración.

Los familiares y amigos de Ochoa sospechan que no puede estar lejos del casco urbano toda vez que, aunque le gustaba pasear, "no puede hacerlo durante mucho tiempo ya que sufre una hernia que le obliga a llevar una faja ortopédica, prenda que según comenta la familia no llevaba en el momento de la desaparición".

En la jornada de ayer se rastreó con perros adiestrados el sector Cidacos, concretamente la zona situada debajo del Centro de Salud, pero no se encontraron indicio ni señal alguna.