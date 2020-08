Ocón afirma que no ha recibido "ninguna llamada" en la que se le comunicase su cese

El consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, ha afirmado que no había recibido "ninguna llamada" en la que se le comunicase su cese. De hecho, ha indicado que todo lo que sabe son por "informaciones periodísticas".

Ocón ha respondido de este modo, tras la firma de un convenio con la Universidad de La Rioja, sobre las publicaciones de varios medios de comunicación de la región que apuntaban a su salida del Gobierno regional, salidas que se hacían extensibles además a los también consejeros de Servicios Sociales y Transición Ecológica, Ana Santos y José Luis Rubio, respectivamente.

El titular de Gobernanza Pública ha indicado que "no pongo en duda las informaciones periodísticas" pero "como consejero no he tenido ninguna llamada, ni ningún comentario sobre la crisis de Gobierno que hoy anunciaba algún medio de comunicación".

Ocón ha recordado que "hace escasas semanas se produjo el Debate sobre el Estado de la Región y la presidenta del Gobierno hizo una valoración positiva de la acción del Gobierno, por lo que sería algo que extraño que se fuera a producir una crisis del calado de la que ha anunciado algún medio de comunicación".

De todos modos, el consejero de Gobernanza ha señalado que "a quién le pueden preguntar es a la presidenta que es la que tiene la capacidad legal de llevarlo adelante".

Audio

Ha negado, por otra parte, conocer la intención de la presidenta Andreu de optar a la secretaria general de los socialista riojanos, cargo que actualmente ostenta el propio Ocón.