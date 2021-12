El ocio nocturno de La Rioja enfadado por el cierre a la 1 de la madrugada: "Disparo en la línea de flotación"

El portavoz de la Asociación de Discotecas, Salas de Fiestas y Ocio Nocturno de La Rioja, Antonio Cendra, ha cuantificado que la suspensión de la actividad durante el próximo mes supondrá al sector unas pérdidas de unos 3 millones de euros. Cendra ha pasado por los micrófonos de COPE Rioja nada más conocerse las nuevas restricciones.

El Gobierno de La Rioja ha acordado este martes el cierre de todos los establecimientos de hostelería, restauración, salas de fiesta, discotecas, sociedades gastronómicas y locales privados como bajeras a partir de la una de la mañana, desde este miércoles hasta el próximo 24 de enero, debido al aumento de contagios de covid-19 causados por la variante Omicron, que han provocado el máximo histórico de incidencia acumulada, con 2.133 casos por 100.000 habitantes.

Cendra ha reconocido que su sector ya esperaba una decisión así ante las restricciones acordadas por otras comunidades limítrofes, como Aragón, Navarra y País Vasco, pero ha indicado que tenía "la esperanza" de que La Rioja pudiera "tomar decisiones autónomas e independientes" al resto de regiones.

A pesar del aumento de los contagios, ha recalcado que la presión asistencial permanece estable en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño, donde hay 10 enfermos desde hace varios días, aunque haya habido un aumento de ingresos en planta, "pero no lo suficientemente significativo para suspender" la actividad del ocio nocturno, a dos días de la celebración de los cotillones de Nochevieja.

En este sentido, ha lamentado que habrá que devolver el dinero de las entradas de los cotillones, con el "perjuicio" que ocasionará el gasto suplementario para el acopio de mercancías, lo que supondrá "un importante quebranto económico" para la treintena de empresas del sector en la comunidad riojana.

"Es increíble que se hayan tomado medidas que solo van dirigidas a destrozar al sector del ocio nocturno, porque la hostelería y la restauración pueden mantener su actividad durante el resto del día y solo tienen un perjuicio de una hora, al anticipar el cierre", ha insistido.

También ha criticado que "puedan celebrarse sin ningún problema" actividades organizadas por el Gobierno riojano, como la programación del Festival Actual del 2 al 8 de enero, y otros actos multitudinarios, como la cabalgata de Reyes.

"A nosotros nos machacan, pero el resto puede seguir funcionando", ha incidido Cendra, vocal de la Junta Ejecutiva de la federación nacional de ocio nocturno y discotecas.

Ha subrayado que, después de cinco olas en las que el ocio nocturno ha estado cerrado, se ha demostrado que este sector no ha tenido "nada que ver" en el aumento de los contagios, por lo que ha lamentado que "es muy duro que ahora pidan hacer un esfuerzo para nada".

Por su parte, el presidente de Hostelería de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Francisco Martínez-Bergés, explica que los hosteleros han recibido con "tristeza y enfado" las últimas restricciones aprobadas.

Martínez-Bergés ha augurado que la gente celebrará igual la Nochevieja en locales cerrados "sin ventilación" ante el cierre de los locales de ocio nocturno o se reproducirán los botellones en el parque del Ebro de Logroño, lo que, para él, "es de vergüenza".

Además, se ha preguntado cómo se va a compensar a las salas de fiestas y discotecas por el cierre de las próximas semanas, después de que no se les haya compensado anteriormente por todos los meses de cierre.

Ha lamentado que el Gobierno de La Rioja no se fije en otras comunidades autónomas que no han cerrado nunca la hostelería "y no ha pasado nada".