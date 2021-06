El Ocio Nocturno de La Rioja advierte: "No sabemos si la Interterritorial tiene suficiente fuerza legal"

El acuerdo de Sanidad y las comunidades obligará a la hostelería riojana a cerrar una hora antes de lo permitido el viernes por el Tribunal Superior de Justicia.

El Gobierno de La Rioja ha secundado el documento, que es de obligado cumplimiento y que va en contra de la norma actual que permite cerrar a las dos.

Una nueva vuelta de tuerca que genera más incertidumbre en el sector hostelero de La Rioja. Si el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia permitía que el ocio nocturno suba la persiana y que el horario de cierre para hostelería fueran las dos de la madruga. Ahora, con este documento que se está redactando en Madrid, esto dejaría de ser así.

El Gobierno de La Rioja apoyó ayer este acuerdo en la Interritorial de Salud. Francisco Martínez-Bergés, presidente de Hostelería Riojana, afea así esta postura del ejecutivo regional.

La apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1. Así que nuestra región no podría abrir estos establecimientos.

Antonio Cendra, presidente de la Asociación de Discotecas y Ocio Nocturno de La Rioja, considera que "se ha generado un problema jurídico que tendrán que solucionar abogados y jueces". El sector es muy crítico con el trato que "les está dispensando el Gobierno de La Rioja". Y recuerda que las ayudas, o como ellos denominan 'indemnizaciones' no llegan o son insuficientes tras quince meses en el dique seco. Insisten en que no son el problema y concreta que los porcentajes de incidencia COVID no son significativos al ser una población pequeña.

Algunas discotecas de La Rioja ya habían previsto su apertura este fin de semana y se están adecuando las salas y sacando al personal de los ERTEs. Esta noticia supone un nuevo varapalo a un sector que resiste, a duras penas, incrementando su endeudamiento.

Y es que ayer conocimos que Sanidad aprueba sin consenso un horario común para los bares, restaurantes y el ocio nocturno. Propuesta que ha recibido los votos en contra de Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia, la abstención de Castilla y León, y País Vasco se ha abstenido.

El documento de obligado cumplimiento para la 'nueva normalidad' aprobado este miércoles por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, en el seno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establece cerrar la hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes de playa, a la 1.00 horas y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia.

En concreto, en relación a la hostelería, se señala que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 por ciento en interior pudiéndose incrementar en un 10 por ciento si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

Se permitirá abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del 'semáforo' de Sanidad.

LA RIOJA APOYA UN HORARIO "UNIFICADO"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Rioja ha dado su apoyo a estas nuevas actuaciones que marcarían un nuevo escenario y que serán de obligado cumplimiento cuando así lo comunique el Ministerio de Sanidad y traslade la necesidad de trasponerlo a la normativa autonómica. Hasta entonces continúan vigentes las restricciones del actual Plan de Medidas aprobado por el Gobierno de La Rioja y las cautelares del Tribunal Superior de Justicia de La Riioja (TSJR) en sus ámbitos de aplicación. Así el cierre de la hostelería a la una, en lugar de a las dos, será obligatoria.

La apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1 de acuerdo al documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'. En ambos escenarios se seguirán las recomendaciones que se proponen para el nivel de alerta 1 en dicho documento como, por ejemplo, que el consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.