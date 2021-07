El ocio nocturno de La Rioja estudiará nuevas acciones legales para abrir según licencia

El sector del ocio nocturno de La Rioja estudiará la viabilidad de solicitar al TSJR que revise las actuales medidas cautelares ya adoptadas en la región para que la hostelería pueda abrir según su licencia de actividad así como una posible reclamación frente a las administraciones responsables e incluso a personas físicas, en concreto al alcalde y la delegada del Gobierno "por dejación de funciones" del cumplimiento de la Ley anti botellón.

Representantes de la Asociación de Discotecas, Salas de Fiesta y Sector del Ocio Nocturno en La Rioja, integrada en la FER, han realizado estas declaraciones porque, como ha indicado Antonio Cendra, por parte del ocio nocturno riojano "seguimos pagando los platos rotos de todo lo que sucede cuando ha quedado demostrado que nosotros no somos los culpables".

En este sentido, ha matizado, en la hostelería riojana "nos han obligado a vigilar nuestros locales, controlar oficialmente la distancia, las mascarillas y el aforo pero, por otro lado, las autoridades permiten el botellón en Logroño".

Además, ha indicado, "parece que el alcalde o la delegada del Gobierno, con sus declaraciones, lo promueven y lo alientan".

Ante esta situación, desde el sector han indicado que "todos sabemos lo que ocurre en el parque del Ebro durante los fines de semana, los jóvenes no se reúnen a jugar al parchís y, por tanto, "no entendemos absolutamente nada de lo que hacen los políticos. Han hecho una ley anti botellón y, por tanto, deben hacerla cumplir. Nosotros no tenemos que pagar las consecuencias".

Además, el presidente de la Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, ha recordado que "a nosotros se nos cerró por presión hospitalaria la cual, a día de hoy, no existe aquí ni en ningún sitio. Ahora cambian los parámetros y nos hablan de la incidencia acumulada a 7 y 14 días pero está claro que el virus no se va a acabar".

Ante ello, ha asegurado, "ha llegado un punto en el que creemos que los políticos se están riendo de nosotros porque cuando les conviene dicen una cosa y cuando no la cambian".

Así las cosas, ha explicado, "como ha llegado un punto en el que ya nos da igual porque estamos arruinados, estamos valorando cambiar totalmente nuestra estrategia y pasar a una estrategia personal con lo cual ahora los que firmen nuestros cierres o restricciones, tal vez, se encuentren con una denuncia nuestra personal para que sientan en sus carnes lo que sentimos nosotros cuando nos jugamos nuestro patrimonio".

Todo ello porque, como ha indicado, "nos sentimos ninguneados y como ya estamos arruinados nos da igual llegar hasta el final".

Por su parte, Antonio Cendra ha explicado que, en estos momentos y en casi toda España, hay rebrotes masivos entre la gente joven "y curiosamente todas las ccaa están tomando resoluciones de arremeter una vez más contra el ocio nocturno. Nos parece curioso y creemos que volvemos a pagar el pato".

Ante ello "tenemos datos más que suficientes para ver que los contagios masivos fueron a causa de macrofiestas que se celebraron en exteriores mientras que se echa la culpa a un sector que está cerrado cuando todo ello es responsabilidad municipal y estatal. Ellos son los que deberían garantizar que las fuerzas de seguridad hagan cumplir la ley tal y como está dispuesto mientras que lo que hacen es una dejación total y absoluta de sus funciones".

En el caso de Logroño, ha ironizado, "parece ser que las reuniones sociales que se celebran en el parque del Ebro no tienen ninguna repercusión pero nos están tomando el pelo. En el parque del Ebro pasa lo que pasa y no se nos puede mentir continuamente".

Por todo ello, ha pedido "que no nos vendan lo que no es porque las imágenes son bien claras. El botellón en el parque del Ebro se produce y el ocio nocturno sigue cerrado".

Además, desde el sector del ocio nocturno recuerdan que, con este tipo de reuniones, en las que no hay distancia, ni mascarillas ni control de aforo hará que "la incidencia acumulada suba" pero, como han indicado, "la presión hospitalaria sigue relajada mientras siguen manteniendo una actividad económica cerrada, algo inaudito".

En un principio, "se declaró el cierre de nuestros locales para evitar la presión hospitalaria pero a día de hoy el colapso hospitalario no se está produciendo en ninguna autonomía de España, y menos en La Rioja".

Por todo ello, ha reflexionado, "se deberían cambiar los parámetros porque llevamos 17 meses cerrados. Esto no lo soporta nadie".

Finalmente, el abogado y asesor jurídico, Adolfo Alonso de Leonardo Conde ha explicado que, en estos días, y a petición del sector, estudiará solicitar al Gobierno que adopte medidas para abrir el ocio nocturno.

En primer lugar, "estudiaré la impugnación del Plan de Medidas Según Indicadores porque las reglas del juego han cambiado. La presión hospitalaria está bien aunque la IA se vea incrementada". Además, "en la medida en la que ya queda claro que el colapso hospitalario no se produce, el parámetro de la IA deja de ser válido para cerrar el ocio nocturno".

"Nosotros, además, ya hemos advertido varias veces de que el cierre de la hostelería a las 2 de la madrugada iba a provocar que la gente se fuese a seguir la fiesta al otro sitio. Y así ha sido. Y así hay un repunte en la IA, esto son matemáticas puras".

Así las cosas, estudiará la viabilidad de solicitar al TSJR que revise las medidas cautelares que ya han adoptado para que la hostelería pueda abrir según su licencia de actividad.

Todo ello, ha continuado, "a pesar de que las autoridades quiten importancia a lo que sucede en el parque del Ebro pero en realidad quienes siguen sufriendo las consecuencias son los hosteleros. El hecho de que los propios políticos poco menos que los alienten nos parece incomprensible y desde el punto de vista jurídico, reprochable".

En consecuencia, ha proseguido, "estudiaré una posible reclamación primero frente a las administraciones responsables por inactividad y, además, que analice la viabilidad de que esa exigencia sea trasladable a las personas físicas. Es decir, "analizaré si el alcalde de Logroño, la delegada del Gobierno o la consejera de Salud pueden haber incurrido en algún tipo de irresponsabilidad por hacer que no se cumpla la ley y además obviando que la causa de los contagios no está en el ocio nocturno".

"El ocio nocturno viene aguantando mucho durante mucho tiempo y cuando se comprueba que la administración pública ni siquiera nos escucha es evidente que el ocio nocturno no es el responsable del aumento de la IA y que este aumento no tiene repercusión en la presión hospitalaria. No tiene sentido que el ocio nocturno siga cerrado", ha indicado.

Por tanto, ha insistido, "el problema no es el ocio nocturno y hostelería. Y esto lo hemos intentado explicar al Gobierno regional pero llegados a este punto y como nuestras peticiones son razonables no tenemos ya nada que perder".

Desde el punto de vista jurídico, ha insistido, "queremos estudiar qué mecanismos tenemos para sí, ante un requerimiento de la asociación al Ayuntamiento de Logroño para que ejerza sus competencias e impida el botellón si realizamos ese requerimiento, ese no se cumple, entonces ya sí habrá que analizar si esa actuación es objeto de prevaricación".