El Obispo de La Rioja llama a reconocer "la dignidad de la persona humana" y defender "la vida y la familia"

En su primer mensaje de Navidad en La Rioja, el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, hace un llamamiento a defender "la vida y la familia" y a reconocer "la dignidad de la persona humana".

Para celebrar el nacimiento de Jesús no podía faltar este tradicional mensaje del Obispo de La Rioja, grabado en el edificio del Seminario de Logroño, para felicitar la Navidad a todos.

Dentro de poco se cumplirá un año de su nombramiento en la Diócesis, aunque la entrada tuvo lugar dos meses después, en marzo. La intención de entonces sigue siendo el deseo de Don Santos, "entrar en relación con todos".

En una carta enviada a COPE Rioja, Santos Montoya, recuerda de un modo más pormenorizado a toda la población de La Rioja, "hombres y mujeres, mayores, menores, jóvenes, personas necesitadas, enfermas, a tantos afectados por la pandemia, personas impedidas, privadas de libertad, migrantes, creyentes (también los de otras tradiciones) y no creyentes". "La mano tendida a todos con el deseo de colaborar juntos en el bien común, en la defensa de la dignidad de la persona, y en su desarrollo integral. La misma intención hacia las distintas administraciones públicas y demás instituciones, con el ánimo de crear un clima de diálogo, de auténtica convivencia, en paz y en libertad, con el trato de respeto que ha de caracterizar a una sociedad plural como la nuestra”, señala el obispo.

Santos Montoya continúa escribiendo, "los distintos encuentros mantenidos con diversos ámbitos de la sociedad riojana desde el principio, me han ayudado a poner en práctica este deseo de entrar en relación con todos, de escuchar lo que la gente tiene que decir, independientemente de su postura personal o eclesial. Este deseo sincero de colaborar en el desarrollo del bien común quedó igualmente plasmado en la carta con la que abríamos el plan pastoral de este curso, cuyos objetivos pretenden ahondar en nuestra identidad cristiana y, al mismo tiempo, como su consecuencia más inmediata, proponer a los demás lo que entendemos que es un tesoro que no nos podemos reservar, aunque muchas veces no lo vivamos bien, ni lo sepamos mostrar adecuadamente".

"Con el lema “Ven y Verás”, queríamos sintetizar esta doble intención en la que todos se pueden sentir implicados. Nunca es tarde para sumarse a lo que uno entiende que le puede ayudar, de modo que os animo a que cada uno considere cómo está siendo su forma de estar en el lugar en el que se encuentra y cómo puede colaborar para que la realidad que nos circunda pueda ser mejorada, en lo personal y en los ámbitos civil y religioso".

"La Navidad trae consigo la posibilidad de mirar a los que pasan desapercibidos muchas veces, pero que mueven y transforman nuestro mundo, bien, por el anonimato de sus acciones, o por la pobreza y desgracia de sus vidas, que no pueden quedar olvidadas. Que sepamos ver la luz, como los Magos de Oriente, posada sobre los que lo necesitan, y al atenderlos, que el Niño-Dios nazca también en nuestra vida. ¡Feliz Navidad!"