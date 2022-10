El Comité Ejecutivo Regional del PP de La Rioja someterá a votación la propuesta de presidente este jueves

El Partido Popular de La Rioja celebrará mañana jueves, día 20 de octubre, las reuniones extraordinarias de su Comité Ejecutivo Regional y de la Junta Directiva Regional, que clausurará la secretaria general del Partido Popular, la logroñesa Cuca Gamarra.

Entre otras cuestiones, el Comité Ejecutivo Regional someterá a votación la propuesta de presidente de esta formación política, que posteriormente deberá ser trasladada a la Junta Directiva Regional.

El Comité Ejecutivo Regional del PP de La Rioja está conformado por 65 integrantes, entre los que se encuentran los 22 vocales elegidos por los afiliados en el último Congreso Regional que representan a todas las comarcas riojanas, miembros del Grupo Parlamentario en la Cámara Regional, representantes de NNGG y de los distintos comités del partido, entre otros.

José Ignacio Ceniceros anunció el pasado 13 de octubre que había puesto su cargo como presidente del PP de La Rioja a disposición del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Esta renuncia es una decisión meditada y que tomo convencido de que es lo mejor para el partido en el que llevo militando casi cuatro décadas”, precisó Ceniceros.

En este sentido, recordó que “en enero de 2020 ya trasladé esta intención en este mismo órgano. Entonces dije que mi única ambición era pilotar este proyecto de forma transitoria hasta un puerto seguro, no de llegada sino de salida al futuro. Aunque este periodo se ha alargado más de lo deseado, he intentado ejercer esta responsabilidad que me confiasteis con la misma entrega de siempre guiado por el único propósito de servir a los riojanos desde nuestro Partido. Ahora, con el objetivo del que hablaba en 2020 cumplido, con un nuevo liderazgo para afrontar la cita electoral de mayo, siento que llega el momento de dar un paso a un lado. Los responsables de pilotar esta nueva etapa merecen la máxima libertad a la hora de tomar sus decisiones”.

Las reuniones de los diferentes órganos del Partido Popular de La Rioja tendrán lugar mañana, jueves, a partir de las 19.00 horas, en el Restaurante Delicatto (C. Prado Viejo, 66, Logroño).