Nueve positivos en temporeros provoca el aislamiento de 66 en el CRMF de Lardero y en el Seminario de Logroño

Ante la actual evolución epidemiológica, Salud ha desplegado esta misma mañana dos dispositivos en Logroño para garantizar el aislamiento de los casos y contactos estrechos que no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio tal y como establecen los protocolos sanitarios ante el COVID-19.

De este modo, se refuerza la interrupción de la cadena de transmisión en las fases iniciales de detección de casos e investigación epidemiológica.

Estos dispositivos se encuentran localizados en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), que ya había sido utilizado previamente con fines similares a lo largo de la pandemia, y en el Seminario Mayor de Logroño.

El despliegue de instalaciones con esta finalidad estaba contemplado en la documentación remitida en mayo al Ministerio de Sanidad, ya que su disponibilidad era uno de los requisitos del Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad.

Estas instalaciones se convertirán en una residencia temporal para las personas que, siendo casos confirmados de la enfermedad, no requieren hospitalización y no pueden mantener el distanciamiento social del periodo de aislamiento en sus propios domicilios. También para los contactos estrechos de un caso confirmado que no puedan realizar la cuarentena domiciliaria con seguridad.

Estos dispositivos están operativos desde esta misma mañana, después de realizar el traslado de un total de 66 personas: 47 al CRMF y 19 al Seminario Mayor de Logroño.

Se han desplegado y puesto en marcha tras identificar nueve casos confirmados en las últimas pruebas realizadas entre trabajadores temporales agrarios desplazados sin contrato de trabajo e identificar a sus contactos estrechos. Cuatro de ellos estaban alojados en el Polideportivo de la Universidad de La Rioja, unas instalaciones que se utilizan como albergue en Logroño.

El dispositivo especial en el Polideportivo de la Universidad de La Rioja, que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño, se ha organizado acorde con las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad publicadas como 'Recomendaciones para la prevención y el control de la COVID 19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar temporeros' y con el 'Protocolo de campañas agrícolas seguras del Gobierno de La Rioja', que en su ficha 3 especifica las medidas sanitarias para alojamientos temporales. *

En estas instalaciones se exige el uso de mascarillas y las medidas de distanciamiento social, así como hábitos de higiene adecuados, para lo que se suministran material de aseo y se dispone de hidrogel en el recinto, además de tomar todas las precauciones para minimizar los contagios, como la toma de temperatura y la separación de camas con una distancia de un metro y medio; y la distribución de las comidas en grupos reducidos y estables.

El dispositivo ha sido coordinado por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con el Gobierno de La Rioja, la Delegación del Gobierno y la Universidad de La Rioja, y acordada con organizaciones sociales y grupos políticos que componen la Mesa de la Pobreza.

Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han puesto en funcionamiento en la madrugada del día de hoy un amplio dispositivo estático y dinámico en el acompañamiento y traslado de trabajadores agrícolas, desde el Polideportivo Universitario hasta el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), ubicado en Lardero, y al edificio del Seminario Mayor.

Para realizar labores de apoyo y mediación se ha contado en el traslado con los servicios sanitarios pertenecientes al Servicio Riojano de Salud y un microbús de la entidad Cruz Roja.

Por su parte, la Guardia Civil, a través de las Unidades de Seguridad Ciudadana, ha coordinado este traslado de trabajadores agrícolas al CRMF de Ladero, lugar en el que se ha establecido un dispositivo de seguridad de vigilancia estática y dinámica mientras permanezcan en el mismo.

Todo este dispositivo se enmarca dentro de la colaboración que mantiene la Delegación del Gobierno en La Rioja y la Consejería de Salud.