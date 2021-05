Nueva York quiere ofrecer la vacuna contra el Covid a los turistas que visiten la ciudad

El gobernante demócrata ha destinado unos 30 millones de dólares, la mayor campaña turística de la historia de la ciudad de cara a este verano. El alcalde demócrata Bill de Blasio quiere ofrecer desde este fin de semana vacunas de una sola dosis de Johnson & Johnson a los turistas. En concreto, estudia administrar vacunas en Times Square, el puente de Brooklyn y Central Park, si el Gobierno central lo autoriza

La popular ciudad estadounidense abre la puerta así al "turismo sanitario", en contraposición con una Unión Europea que trabaja en un pasaporte sanitario donde los turistas mostrarán que están inmunizados. Con este movimiento, en vez de solicitar al turista que aporte garantías, se le ofrecerá.

“Es un mensaje positivo a los turistas: venid, es seguro, es un gran lugar para estar, os cuidaremos y nos aseguraremos de que se vacunen mientras estéis con nosotros. Esto puede comenzar tan pronto como sea aprobado y estamos listos para que sea desde este fin de semana”, asegura el alcalde demócrata.

De Blasio subraya la importancia de que vuelva el turismo a Nueva York. Para ello ha destinado unos 30 millones de dólares, que será la mayor campaña turística de la historia de la ciudad de cara a este verano. Por el momento la mayoría del turismo es nacional debido a las restricciones de entrada a EEUU por el Covid-19.

El alcalde ha explicado a los medios que está trabajando con el estado -a cargo del gobernador, el también demócrata Andrew Cuomo- para que se “modfifique” la legislación vigente y se permita a la Gran Manzana “poner vacunas a personas de fuera de la ciudad” o “no neoyorquinos”.

A través de las redes sociales, Nueva York ha explicado que administrarán una dosis de la vacuna Johnson & Johnson:

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R