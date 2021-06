No andaban a tiros, pero casi. Unos (el Gobierno), impasibles. Otros (los cazadores), recogiendo firmas. Al final, lo mismo que dos no riñen si uno no quiere, dos pueden llegar a acuerdos si ambas partes se avienen. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido entre el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Caza, que acaban de acordar, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la incorporación de modificaciones en el proyecto de Ley de Caza y Gestión Cinegética para trasladarlo a los grupos parlamentarios con el objetivo de mejorar el texto e integrar enmiendas.

También recoge el acuerdo en su web la federación riojana, si bien precisa que el nuevo texto normativo, "que dista mucho del primer borrador que se nos presentó, se adapta a las reivindicaciones que venían recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Este es uno de los motivos que ha llevado a este entendimiento y máxime después de que se aceptase la introducción de una serie de enmiendas propuestas desde la Federación y que concretan aspectos incluidos en la ILP. Así, este nuevo texto ya pasa a denominarse Ley de Caza, como venía reclamándose desde la FRC; en la exposición de motivos se recoge la figura del cazador moderno. Asimismo, la superficie de los cotos permanece igual que antes. También, se reconoce la figura de los perros de caza, se recoge el Código Ético del Cazador y se regula el aspecto deportivo de la caza. Por último, se adapta el sistema sancionador para que la retirada de la licencia de caza pueda minorarse con la realización de cursos. Por todo ello, al recoger los aspectos que reivindicábamos en la ILP procedemos a su retirada, porque continuar con la recogida de firmas para conseguir algo que ya se ha logrado carece de sentido", indican los cazadores.

El Gobierno también destaca en su comunicado que entre las modificaciones pactadas se incluyen la mejora de la definición de perro de caza y el desarrollo reglamentario del Código Ético del Cazador con el fin de garantizar las buenas prácticas vinculadas a la actividad cinegética, de forma que el comportamiento de los titulares cinegéticos, de los gestores de la caza y de los cazadores asegure un aprovechamiento ordenado y medioambientalmente sostenible de los recursos cinegéticos.

Otro de los puntos acordados ha sido la posibilidad de minorar los plazos de retirada de la licencia de caza e inhabilitación, en el caso de infracciones graves, tras superar un curso formativo sobre el ejercicio de la caza y el Código Ético del Cazador que asegure la transmisión de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la caza en equilibrio con los ecosistemas y la biodiversidad.

Por último, se ha acordado la necesidad de que las sociedades deportivas titulares de cotos en los que se realice caza de carácter deportivo deban estar federadas en la Federación Riojana de Caza.

Ley de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja

Esta propuesta sustituirá a la actual Ley de Caza, vigente desde 1998, y adaptará la regulación de la actividad cinegética a las circunstancias sociales, económicas, culturales y ambientales actuales.

"La nueva legislación es una ley moderna -asegura el Ejecutivo en su escrito- de carácter trasversal, acorde a la singularidad del territorio y con mecanismos eficaces para reducir los daños en los cultivos bajo el prisma de un aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos compatible con la conservación de la biodiversidad. Además, busca asegurar la viabilidad de la caza y la actividad que reporta al entorno rural".