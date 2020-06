La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves 4 de junio, en La Rioja, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones dispersas en toda la comunidad.

Los vientos soplarán flojos del Noroeste. Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, lo mismo que las máximas que también bajarán en toda la comunidad.

En cuanto a los valores máximos y mínimos en algunas de las principales localidades riojanas, oscilarán entre 13 y 22 grados en Calahorra; entre 11 y 21 grados en Haro; y entre 12 y 22 grados en Logroño.

EL TIEMPO EN ESPAÑA

El frente continúa su avance hacia el sur y el este, con chubascos y tormentas en la zona centro, sistema Ibérico, resto de Aragón, Cataluña y norte de Valencia que pueden ser localmente fuertes, pero que van remitiendo conforme el frente se desplaza y se va debilitando. Detrás del frente queda un flujo del norte que deja cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, con precipitaciones que podrían ser algo intensas y persistentes, quizá con tormenta y granizo, en su mitad oriental. En el cuadrante suroeste e interior del cuadrante sureste es probable que se produzcan chubascos y alguna tormenta durante la tarde. En el interior de Galicia y el noroeste de la meseta Norte no se descarta alguna precipitación residual a primeras horas. No se esperan precipitaciones en las Rías Bajas ni en el sur del área mediterránea. En Baleares habrá intervalos nubosos, y no se descarta algún chubasco que podría ser localmente fuerte. En Canarias estará nuboso con lluvias y chubascos en las islas occidentales y poco nuboso en las orientales.

Las temperaturas máximas bajan en la Península, de forma localmente notable en el interior, aunque en el área mediterránea y Canarias se esperan pocos cambios o ascensos.

Soplarán vientos de componente norte en la mitad norte de la Península, con intervalos de noroeste fuerte en el Cantábrico oriental, y de componente oeste en la mitad sur y Canarias, con intervalos de poniente fuerte en el entorno de Alborán.