La nube de dióxido de azufre del volcán La Soufrière va directa a Canarias y al sur de la península

El pasado jueves 8 de abril de 2021 se detectaba un incremento en la actividad sísmica del volcán La Soufrière. En el sur del Caribe entraba en erupción tras más de 40 años inactivo. Llevaba meses expulsando solo lava hasta que comenzó a lanzar columnas de humo, cenizas y vapor, según informaba la Organización Nacional para la Gestión de Emergencias (NEMO).

NEMO fully activates it's National Emergency Operation Centre(NEOC)#svgeruption#Neoc#24/7

A través de su cuenta oficial en Twitter, NEMO pedía a los habitantes de la isla de San Vicente y las Granadinas que abandonaran la zona “inmediatamente”. La oficina de emergencias de la isla elevó, entonces, el nivel de alerta a rojo mientras las autoridades comenzaban a evacuar a las miles de personas que habitan cerca del volcán. Se estima que hay entre 15.000 y 16.000 personas afectadas.

Según las predicciones meteorológicas para esta semana, el miércoles podría llegar el gigantesco penacho de SO2 inyectado a la atmósfera por las erupciones explosivas del volcán La Soufrière, en las Pequeñas Antillas. La nube de dióxido de azufre del volcán va directa a Canarias al Sáhara y al sur de la península Ibérica.

total column SO2 forecast initialized 10 April 12 UTC with assimilated obs showing plume transport across Atlantic (assuming 500hPa injection height).