Notificado un tercer brote de COVID-19 en La Rioja que afecta a seis personas

En las últimas horas, los servicios de vigilancia epidemiológica han detectado un brote de COVID-19 que afecta, en total, a seis personas residentes en distintas localidades de La Rioja Alta (Casalarreina, Haro y Briones) y que ya ha sido notificado al Ministerio de Sanidad.

En el proceso de seguimiento de los contactos realizados por los tres miembros de una familia que conformaban una agrupación de casos, notificada en los días previos, se han confirmado a última hora de la mañana tres nuevos casos de la enfermedad con un mismo vínculo epidemiológico. Con la confirmación de estos casos, y al haberse producido contagios entre no convivientes, la agrupación de casos familiar pasa a considerarse parte del brote. En total, este brote afecta a cuatro personas de mediana edad y dos jóvenes. Todos ellos se encuentran asintomáticos y en aislamiento domiciliario.

El vínculo epidemiológico entre los seis casos se encuentra en un encuentro social que compartieron cuatro de estas personas la semana pasada, antes de que ninguna de ellas supiera que podía tener coronavirus. A todas las personas asistentes a dicho encuentro, se les ha realizado pruebas diagnósticas en las últimas 24 horas, y los servicios de vigilancia epidemiológica continúan realizando el seguimiento de los contactos que hayan podido mantener desde su infección.

Este es el tercer brote detectado en La Rioja en la nueva normalidad. Los dos brotes anteriormente notificados por La Rioja están controlados dentro de su evolución epidemiológica.

Dentro del brote localizado en Logroño y comunicado este lunes, los servicios de vigilancia epidemiológica han identificado dos casos más relacionados, un joven que pertenecía al entorno personal de los casos iniciales y un familiar de otro de los jóvenes diagnosticados previamente. Por tanto, son cinco las personas contabilizadas en este brote.

Respecto al brote localizado en el Hospital San Pedro de Logroño y comunicado el 13 de julio, se encuentra en proceso de resolución. Tras no identificar nuevos positivos en coronavirus relacionados desde la detección del primer caso el 10 de julio, se considera que este brote ya no está activo, aunque no se puede dar por cerrado hasta pasados dos periodos de incubación (28 días).