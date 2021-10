La diputada del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Noemí Manzanos, ha calificado este lunes en COPE Rioja de “continuistas” las cuentas regionales para 2022 en materia de Agricultura.

“No sólo no avanzan, sino que retroceden", ha criticado Manzanos, quien ha añadido que "no hay progreso socialista y sí retroceso, en unos presupuestos que no van a ayudar a un sector estratégico para la economía regional, pero que no es prioritario para el Gobierno de Andreu”.









Manzanos respondía así a la comparecencia de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, en el Parlamento de La Rioja para explicar el presupuesto que maneja su departamento para el próximo año. Unos números que no ha dudado en calificar de “malos, decepcionantes y escasos. Tanto es así -ha añadido- que no se acercan ni de lejos a las necesidades del campo riojano. Además de no estar bien dotados económicamente, están mal desarrollados porque no resuelven los verdaderos problemas de la agricultura y ganadería riojana”, ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que "no dan respuesta al aumento de los costes como consecuencia de la inflación, a la subida de impuestos, de los inputs, del precio de la luz o del gasoil, ni luchan contra las ventas por debajo del precio de coste de producción. Tampoco ofrecen alternativas para favorecer el relevo generacional o fijar población en el medio rural", ha reprochado.

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular ha echado en falta en estas cuentas “novedades en materia de modernización de regadíos, incorporación de jóvenes, digitalización, agricultura de precisión o renovación de maquinaria” y ha lamentado que se continúe poniendo trabas a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas riojanas en el reparto de unas ayudas y subvenciones que llegan tarde, “aún no están resueltas las del año pasado”.

La diputada del Partido Popular de La Rioja ha reprochado a la Consejera que “se haga trampas hablando de un incremento cercano al 10% en los presupuestos cuando la realidad es que este aumento está sometido y condicionado al maná europeo, porque sin la trampa de la Consejera -ha concluido- estos presupuestos descienden cerca de un 3%”, ha finalizado.