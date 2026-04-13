Noemí, madre de dos hijos en Logroño, sobre la ayuda del Bono Alquiler Joven : "Sin ella no llegaría a fin de mes"

Para Noemí Jiménez, de 29 años y con dos hijos, la ayuda al alquiler que recibe del Gobierno de La Rioja es fundamental. Reside en un piso alquilado en Logroño desde 2019 y asegura que el Bono Alquiler Joven le permite estar un poco más 'suelta' para afrontar los demás gastos de la casa. Su testimonio es rotundo al valorar la importancia de esta prestación: 'La verdad que no llegaría a fin de mes'.

Sin esta ayuda no podría afrontar todos los gastos de la casa, no llegaría a fin de mes" Noemí Jiménez Joven beneficiaria del Bono Alquiler Joven en La Rioja

Noemí ha estado cobrando 225 euros mensuales, a los que desde hace unos meses se suma 'un plus por ser menor de 36 años' de 125 euros cada dos meses. Explica que el proceso para solicitarla fue sencillo: 'Es rellenar la documentación, demostrar que no tienes ninguna vivienda en propiedad y después simplemente llevarlo todo, es realmente fácil'. Tiene concedida la ayuda hasta diciembre y espera poder renovarla.

Tengo concedida la ayuda hasta diciembre y espero poder renovarla Noemí Jiménez Joven beneficiaria del Bono Alquiler Joven en La Rioja

El reto de la vivienda para los jóvenes

En la otra cara de la moneda se encuentra Mireya, una estudiante de 21 años de diseño de producto en la ESDIR. Comparte piso en Logroño con otras dos personas y su alquiler ha subido recientemente de 250 a 270 euros por persona. La situación es un 'tema de debate recurrente' con sus compañeros, como una amiga que, viviendo con sus padres, 'tenía que ahorrar como 10 años' para poder comprar un piso.

Me estoy viendo compartiendo piso unos años más, la verdad" Mireya Estudiante de 21 años

La joven se muestra pesimista sobre su futuro y cree que seguirá compartiendo piso durante 'muchos años'. 'Veo el panorama muy negro', confiesa, aunque espera que los precios se estabilicen. Al ser estudiante y no tener ingresos fijos, todavía no puede acceder al bono, pero lo tiene presente para cuando sea posible: 'Yo sí me tengo que quedar en la ciudad. Me estoy viendo compartiendo piso unos años más, la verdad'.

Gemini Una persona revisa un contrato de alquiler de una vivienda

¿Cómo funciona el Bono Alquiler Joven?

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una inversión de 6 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, una subvención de hasta 250 euros al mes para jóvenes menores de 36 años con recursos económicos limitados. Para acceder, los ingresos anuales deben ser iguales o inferiores a tres veces el IPREM.

La ayuda se destina a viviendas con una renta de hasta 600 euros mensuales o habitaciones que no superen los 300 euros al mes. El plazo de solicitud se abre en abril y se concede por un periodo de dos años. Además, es compatible con otras ayudas al alquiler, pudiendo alcanzar hasta el 75% del importe de la renta.

El mercado del alquiler en cifras

Estos testimonios se enmarcan en un contexto de alza de precios. Según datos de Idealista, el precio de una habitación en piso compartido en Logroño ha crecido un 6% en el primer trimestre del año, hasta los 340 euros mensuales, mientras que la demanda se ha disparado un 33% en el último año. Una vivienda completa en la capital oscila entre los 600 y 1.300 euros al mes.

El pasado año, 227 jóvenes se beneficiaron de esta ayuda en La Rioja. La mayoría de los contratos se firmaron en Logroño (154), donde la renta media de las viviendas con esta subvención fue de 505 euros. En el resto de la comunidad, la renta media de los alquileres beneficiarios se situó en 494 euros.