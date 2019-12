Ya es Navidad en el Centro Comercial Berceo

El centro comercial Berceo ha organizado una completa programación navideña para estos días y semanas, dirigida a todo el público familiar.

En ella destaca, por su buena acogida entre el público riojano, el show de autómatas 'El bosque mágico', que hasta el próximo 5 de enero, de 10 a 21:30 horas, cada 30 minutos, se muestra en la zona de eventos de la planta baja. Allí magos, elfos, criaturas fantásticas del bosque, hadas y princesas hacen las delicias de pequeños y mayores que disfrutan por igual del sorprendente espectáculo.

El Berceo también ofrece la posibilidad de conocer personalmente a Papá Noel, a quien se le puede entregar la carta con las correspondientes peticiones para la noche del próximo día 24. Lo podrás encontrar en la planta alta del centro comercial del 20 al 23 de diciembre, en horario de las 17 a las 20:30 horas.

Además, los Reyes Magos visitarán el centro del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, en horario de 17 a 20:30 horas, en la planta alta (frente a Primark).

El responsable de marketing del Berceo, Daniel Ríos, ha recordado hoy en COPE Rioja que este lunes, 16 de diciembre, finalizaba el plazo para el sorteo especial que permite que Papá Noel visite tu casa para llevarte personalmente su regalo el próximo día 24. Eso, claro está, si has presentado tu APP de Berceo en el punto de atención al cliente. Si no lo has hecho, tendrás una segunda oportunidad hasta el 31 de diciembre, puesto que si lo haces, y resultas agraciado, los Reyes Magos irán a tu casa en persona la noche del próximo 5 de enero.

Sesiones matinales gratuitas de cine

El centro comercial Berceo también te invita al cine por la mañana a partir del próximo día 26 y hasta el 4 de enero, siempre que presentes en el punto de atención al cliente tu APP Berceo para que te puedas llevar gratis las entradas para la película que prefieras de los siguientes títulos: 'Dora la exploradora y la ciudad perdida' el día 26; 'Wonder Park' el día 27; 'Ugly dolls' el día 29; 'La gran aventura de los lunnis y el libro mágico' el día 30; 'Sherlock Gnomes' el 2 de enero; 'Manou' el día 3 y 'Luis y los alienígenas' programada para el 4 de enero.