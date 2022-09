Muwi La Rioja Music Fest ya tiene fechas en el calendario 2023 y saca a la venta 300 abonos ciegos a 38 euros

El festival de música riojano MUWI saca hoy, viernes 16 de septiembre, trescientos abonos ciegos para la edición que se celebrará el próximo año, 2023, del 31 de agosto al 3 de septiembre.

Los promotores de la iniciativa, Jose Luis Pancorbo y Rafa Bezares (director del festival) han hecho hoy balance de la edición de este año junto con los colaboradores del festival.

Han estado presentes la concejala de Promoción Económica, Esmeralda Campos, el director general de Turismo, Ramiro Gil, y el director general de Bodegas Franco Españolas (donde se desarrolla el festival), Borja Eguizábal.





El jueves 25 de agosto comenzó la sexta edición de MUWI La Rioja Music Fest y confirmó, con el éxito de asistencia, que es el festival de verano de referencia en La Rioja.

El respaldo mayoritario de MUWIers, el atractivo de espacios y actividades, el rebosar turístico de los alojamientos y bares, y un nivel de artistas que en pocas ocasiones se dan cita en un mismo festival en nuestra comunidad: Rigoberta Bandini, León Benavente, La la love you, Lagartija Nick, Colectivo da Silva, The Prussians…certifica el éxito de la edición 2022.

Los organizadores se muestran muy satisfechos, ya que el balance no puede ser más positivo al confirmar que se ha vuelto a la experiencia previa a la COVID, música y vino envueltas en una experiencia MUWI que ha revalidado el Best Of Wine Tourism de mejor iniciativa enoturística. Logroño 16 de septiembre – MUWI La Rioja Music Fest cierra su sexta edición consolidándose como el festival de referencia de La Rioja y la cita ineludible del verano en la zona norte al recuperar el formato de éxito de 2019.

Desde la jornada en abierto el jueves se veía venir que había muchas ganas entre los fieles MUWIers que mantuvieron mayoritariamente el abono ciego comprado al terminar la edición 2019 y que, con fe ciega, confiaron en que esta edición, la mejor hasta la fecha, colmara la espera de casi 3 años.

La nueva configuración del festival, que ha crecido en espacios, actividades y dimensiones, ha sido muy bien acogida por el público. Desde el inicio el jueves en abierto en el Escenario Ibercaja Revellín las caras de los asistentes auguraban muy buenas sensaciones para esta edición. Puntuales, los MUWIers, este año no querían perderse nada.

Por encima del éxito, que evidencia la gran asistencia de público local y visitante que llenó Logroño y los diferentes escenarios de esta edición de MUWI: Revellín, Calle Laurel, club Maldeamores y los jardines y calados de Bodegas Franco-Españolas; los organizadores han querido poner el foco en la calidad por encima de la cantidad, en un claro guiño a escapar del dato de asistentes, en un año en el que se han superado todas las ediciones del festival, como indicativo de la excelencia de la propuesta, el desglose que han ofrecido se ha centrado en: · 52 horas de música en directo.

· 12 horas de DJs dentro de la Sala Diamante

· 10 horas de DJs entre viñas.

· 200 artistas sobre el escenario.

· 8 escenarios habilitados.

· Más de 150 personas trabajando en la producción del evento.

· Más de 4.000 botellas de vino descorchadas durante el festival en sus diferentes localizaciones.

· 100 peluches apadrinados.

· 103 niños y niñas disfrutaron de la Enoludoteca

· 15 jóvenes diseñadores y emprendedores en el MUWI Market.

· + de 500 experiencias de cata (cuya recaudación 1.653 € irá la Cocina Económica donado por Bodegas Franco Españolas)

· 50 periodistas acreditados y 20 reporteros.

· 1.988€ solidarios a favor de APIR recaudados en MUWI Sunday.

· 16 ilustraciones de los grupos.

· 70 niños protegidos con sus cascos para los conciertos.

· 400 historias de Instagram y Facebook durante el festival seguidas por más de 15.000 cuentas. T

odo lo anterior se ha resumido en un vídeoclip-resumen realizado por Álvaro Sáinz que sintetiza a la perfección lo vivido durante el fin de semana del 25 al 28 de agosto. Borja Eguizábal, director general de la bodega, ha destacado la participación de Bodegas Franco-Españolas, su proximidad con el centro de la ciudad y todo lo que representa como bodega centenaria para la cultura del vino, unido a las actividades de cata y a los escenarios Tinos-Bordón y DJ-Diamante, aportan una singularidad indiscutible a este festival. Además ha reportado que el consumo de vino creció un 20% en relación al 2019, más de 1300 personas fueron fieles consumidoras de Bordón y Diamante durante los tres días de MUWI en Bodegas-Franco Españolas, constatando que la música y el vino conectan de maravilla y que más que nunca el vino tiene cabida en contextos no tradicionales.

La actividad de cata diseñada en exclusiva para MUWI disfrutó de la participación de más de 500 personas y el 100% de su recaudación, 1.653 euros, irá íntegramente destinado a la Cocina Económica.

Los promotores consideran que además se han cumplido los objetivos con los que partían en esta edición y que entroncan directamente con la Enópolis y la Enoregión:

- Proyectar marca ciudad y región.

- Difundir la cultura del vino de la mano de la música.

- Favorecer un consumo responsable del vino en ocasiones diferentes a las habituales.

- Proporcionar a los asistentes una verdadera experiencia #alariojana.

La representación gráfica del vino ha impregnado todos los espacios por los que MUWI ha transcurrido y ha dejado patente que existe un verdadero interés por su conocimiento.

Experiencias MUWI La singularidad de algunos elementos sorprendía a los asistentes que descubrían por primera vez MUWI: la Sala Diamante con DJs durante toda la jornada, la nave de Los Tinos Bordón con dos acústicos limitados (Maren y La la love you) y una exposición de ilustraciones de los artistas del festival a cargo de TSMGO, las numerosas actividades desarrolladas por Bodegas Franco Españolas, coctelería, gastronomía, y un MUWI Market que se ha convertido en el referente de los mercados de pequeños creadores en los festivales de música.

Todo suma para que el global de la visita a MUWI sea merecedora de una alta valoración. Muy satisfechos también de que el MUWI Sunday se haya convertido en una jornada que le da identidad al festival y que sirva para que los más pequeños asocien la cultura del vino a momentos de disfrute vinculados a la música y dar cabida a los futuros artistas a expresarse subidos al escenario principal. Una jornada muy diferente del grueso del festival en el que las actividades están ligadas al vino y a la música como hilo conductor de lo que sucede: pinta-botellas, catas de mosto...

Colaboración público-privada

Han aprovechado Rafa Bezares y Jose Pancorbo, para agradecer a todos los que se han sumado en esta edición en forma de patrocinio o colaboración porque de otra manera este festival sería complicado que se realizara y consiguiera el impacto que proporciona en el consumo de los sectores de hostelería, alojamiento,… “Un festival de esta magnitud requiere de la participación de todos los agentes públicos y privados para llevarlo adelante; sin su esfuerzo y confianza en esta sexta edición este éxito no hubiera sido posible. Nuestra inmensa gratitud para todos ellos”

Los organizadores han agradecido la participación del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Instituto Riojano de la Juventud, Ibercaja, Bordón, TSMGO, El Águila, Centro Comercial Berceo, Macarena Shoes, Etilisa, Gráficas Pisamar, Hotel Gran Vía, GESVASA, Hyundai-Riauto, IGP Chorizo Riojano, Red-Bull, Thunder Bitch, Beefeater, Coca-Cola, Dewenir, La Laurel, APIR, Amadeus, Pimer, Eulen, ASainz Films, Asociación Rioja Swing, Sonovisión, Cafés Baqué, Elaborados Naturales de la Ribera, Tonelería Murúa, UNIR, El balcón de Mateo, Larioja.com, Guía Go, Mondo Sonoro. Ramiro Gil, Director General de Turismo ha señalado, además, que desde el Gobierno de La Rioja se apoya e impulsa MUWI La Rioja Music Fest "porque valoramos su gran intervención como agente de dinamización turística”